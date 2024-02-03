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Кубок Азии по футболу

​Игрока японской сборной отстранили от Кубка Азии из-за расследования по изнасилованию

03 Февраля 2024 • 08:03 Комментировать

Дзуня Ито, игрок французского «Реймса», отстранен от выступлений на Кубке Азии в связи с предполагаемым изнасилованием, которое совершил 30-летний футболист в гостинице в Осаке в прошлом году.

На него пожаловались сразу две женщины, при этом Ито не отрицает сексуальные отношения с ними, но уверяет, что все случилось по взаимному согласию, а женщины были пьяны. И теперь он не сможет помочь японской сборной в четвертьфинале турнира, куда она пробилась после победы над Бахрейном в 1/8 финала.

В «Реймсе» отреагировали на известия осторожно, выразив поддержку своему игроку и предложив дождаться окончания расследования.


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Сборная Японии Реймс Дзюня Ито ещё теги
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