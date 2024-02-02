Эксперт считает, что сборная Узбекистана достойна полуфинала Кубка Азии

Андрей Фёдоров, бывший футболист казанского «Рубина» оценил сборную Узбекистана. Завтра центральноазиатской команде предстоит играть в рамках Кубка Азии против сборной Катара, хозяйки первенства.

«Нравится, что главный тренер собрал команду из сильнейших футболистов страны — неважно, какой возраст. Думаю, им и 1/4 финала мало. Будут все здоровы - в полуфинал точно могут выйти», - делится Фёдоров с «Чемпионатом», добавляя, что шансы у сборной Узбекистана на проход команды Катара довольно хорошие.

Напомним, что в группе с командами Индии, Сирии и Австралии узбекистанская команда заняла второе место, а в плей-офф эта сборная выбила из турнира команду Таиланда.