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Кубок Азии по футболу

Сборная Южной Кореи на последних секундах ушла от поражения и в итоге стала полуфиналистом Кубка Азии

02 Февраля 2024 • 21:16 Комментировать
Австралия
1:2
Южная Корея

Четвертьфинальный матч Кубка Азии между сборными Австралии и Южной Кореи получился необычным. Пока номинальные гости в течение 90 минут в два раза чаще контролировали мяч, соперник нанес 13 ударов по воротам против одной попытки у соперника. Крейг Гудвин протаранил оборону и пробил, голкипер выручил, а Коннор Меткалф чудом не смог добить. Хван Хи-Чан был удачливее и отправил мяч в сетку, но в той атаке был офсайд. Гудвин перехватил мяч и начал контратаку, в итоге от лицевой линии Натаниэль Аткинсон доставил мяч под удар, и Гудвин с лета вколотил его в сетку - 1:0.

Во втором тайме Мартин Бойл дважды в упор не смог переиграть вратаря, а Митчелл Дюк жахнул выше.  Дюк снова был на острие, но головой направил мяч рядом со штангой, вратарь уже не мог выручить. В конце компенсированного времени Сон Хын Мин заработал пенальти, а Хван Хи-Чан с точки пробил под перекладину - 1:1.

Удивительно, но в овертайме на поле была только одна команда - корейцы уверенно довели игру до победы. Сон Хын Мин со штрафного пробил под штангу - 1:2. На 105-й минуте соперник еще и в меньшинстве остался.

Сборная Южной Кореи в полуфинале сыграет против Иордании.

Протокол игры  
Австралия1:2Южная Корея
(1:0) Гудвин Крейг42'  
  90'Хи-Чан Хван (1:1)
  104'Хын Мин Сон (1:2)
Райан МэттьюАткинсон Натаниэль 73' (Миллер Льюис ( 73') Суттар Гарри  45'Роулс КайБехич АзизМеткалф Коннор 70' (О'Нил Эйден ( 70'  105') Баккус Кенау 70' (Макгри Райли ( 70') Ирвайн ДжексонБойл Мартин 87' (Берджесс Кэмерон ( 87') Дюк МитчеллГудвин Крейг 73' (Бос Джордан ( 73')
Запасные: Тилио МаркоЙенги КусиниСилвера СамуэлЛоуренс ТомасФорнароли БруноЯзбек ПатрикГоси Джо
Хён-У ЧоТхэ-Хван Ким II 85' (Чжун Ян Хён ( 85') Мин-Чжэ Ким  90'Ким Ён ГвонСоль Ен УПак Ен-У 106' (Пак Чжин Соб ( 106') Ин-Бом Хван 77' (Хон Хён-Сок ( 77') Кан-Ин ЛиХын Мин СонХи-Чан ХванГуэ-Сон Чо 69' (Чхэ-Сон Ли II ( 69')
Запасные: Ким Джи СуЧжин-Су КимЧжон Сын-ХенБум-Гын СонО Хен-ГюЛи Ки ЧеЧжон Ву-ЁнЛи Сан-Мин
02 февраля. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Южной Кореи Cборная Австралии

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