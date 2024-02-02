Сборная Южной Кореи на последних секундах ушла от поражения и в итоге стала полуфиналистом Кубка Азии

Четвертьфинальный матч Кубка Азии между сборными Австралии и Южной Кореи получился необычным. Пока номинальные гости в течение 90 минут в два раза чаще контролировали мяч, соперник нанес 13 ударов по воротам против одной попытки у соперника. Крейг Гудвин протаранил оборону и пробил, голкипер выручил, а Коннор Меткалф чудом не смог добить. Хван Хи-Чан был удачливее и отправил мяч в сетку, но в той атаке был офсайд. Гудвин перехватил мяч и начал контратаку, в итоге от лицевой линии Натаниэль Аткинсон доставил мяч под удар, и Гудвин с лета вколотил его в сетку - 1:0.

Во втором тайме Мартин Бойл дважды в упор не смог переиграть вратаря, а Митчелл Дюк жахнул выше. Дюк снова был на острие, но головой направил мяч рядом со штангой, вратарь уже не мог выручить. В конце компенсированного времени Сон Хын Мин заработал пенальти, а Хван Хи-Чан с точки пробил под перекладину - 1:1.

Удивительно, но в овертайме на поле была только одна команда - корейцы уверенно довели игру до победы. Сон Хын Мин со штрафного пробил под штангу - 1:2. На 105-й минуте соперник еще и в меньшинстве остался.

Сборная Южной Кореи в полуфинале сыграет против Иордании.