Сборная Иордании установила личный исторический рекорд на Кубке Азии

В пятницу в первом четвертьфинальном матче текущего розыгрыша Кубка Азии сборная Иордании обыграла команду Таджикистана и вышла в полуфинал.

Таким образом, иорданцы установили личный рекорд в рамках Кубка Азии – ранее сборная никогда не доходила до стадии четвертьфинала турнира.

Впервые на групповом этапе турнира иорданцы сыграли в 2004 году и сразу вышли в четвертьфинал. В 2011 году команда остановилась на групповом этапе турнира, в 2015 году снова вышла в четвертьфинал, а в 2019 году – в 1/8 финала.

Отметим, что в финальный этап чемпионата мира иорданская сборная ранее никогда не попадала.

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