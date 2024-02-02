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Кубок Азии по футболу

Сборная Иордании установила личный исторический рекорд на Кубке Азии

02 Февраля 2024 • 17:43 Комментировать

В пятницу в первом четвертьфинальном матче текущего розыгрыша Кубка Азии сборная Иордании обыграла команду Таджикистана и вышла в полуфинал.

Таким образом, иорданцы установили личный рекорд в рамках Кубка Азии – ранее сборная никогда не доходила до стадии четвертьфинала турнира.

Впервые на групповом этапе турнира иорданцы сыграли в 2004 году и сразу вышли в четвертьфинал. В 2011 году команда остановилась на групповом этапе турнира, в 2015 году снова вышла в четвертьфинал, а в 2019 году – в 1/8 финала.

Отметим, что в финальный этап чемпионата мира иорданская сборная ранее никогда не попадала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Иордании Кубок Азии
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