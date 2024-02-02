Автогол Ханонова остановил сборную Таджикистана на Кубке Азии – первой в полуфинал прошла Иордания

Сборные Иордании и Таджикистана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 2 февраля на стадионе «Ахмад Бин Али».

Обе сборные уже прыгнули выше головы, добравшись до четвертьфинала, но аппетит приходит во время еды. Таджикистан впервые в своей истории играет на стадии 1/4 финала Кубка Азии, Иордания тоже не относилась к фаворитам турнира. А как драматично эти сборные преодолели прошлую стадию: таджики только в серии пенальти перебороли ОАЭ, а иорданцы за две минуты компенсированного времени из 1:2 сделали 3:2 и выбили Ирак.

Появление любой из этих сборных в полуфинале – большой сюрприз. Иордания и Таджикистан понимали, что цена ошибки велика, поэтому события форсировать не стали. Целенаправленно в обороне никто не отсиживался, но взгляд на свою штрафную площадь был всегда. За первые 45 минут обошлось без опасных моментов, хотя хорошие подходы на скорости случались с завидной регулярностью.

Самым запоминающимся эпизодом стало падение Аль-Наймата. Ворвался он в штрафную площади, сместился к лицевой и собрался прострелить, но упал на газон. Иорданцы намекали на фол Джурабоева, в дело включились даже видеоповторы, но после паузы арбитр решил пенальти не назначать. Эта новость стала приятной для сборной Таджикистана, а из негатива – травму получил Шахром Самиев и пришлось вынужденно заменить его на Рустама Соирова.

Во второй половине встречи ситуация немного поменялась. Давление команд стало усиливаться, и оно раз дало свои плоды. Сначала мог отличиться Таджикистан. Под давлением Мабатшоева Аль-Аджалин потерял мяч в полукруге перед своей штрафной площади, а Шервони воспользовался случаем, но в динамике эпизода пробил мимо дальнего угла. Сборная Иордании почувствовала, что проседает, и включила скорости посерьёзнее. Сразу несколько позиционных атак подряд провели, на 65-й минуте заработав угловой удар.

Этот стандарт и стал судьбоносным. Отличная подача удалась Аль-Тамари от правого углового флага, Насиб в верховой борьбе сильным ударом головой отправил мяч в сетку, а помог ему рикошет от Ханонова – 0:1. Автогол записали на Вахдата. После гола сборная Иордании ожидаемо отдала мяч и территорию. Оборонялись иорданцы неплохо, но и команда Шегрта свои шансы имела.

Алишер Шукуров на дуге штрафной площади открылся, резво убрал мяч под правую и пробил под перекладину. Не без труда справился Абу Лайла, однако и в этом эпизоде, и в других нервных ситуациях он был надёжен. Да и оборона справилась, не допустив «пожара» в концовке матча. Так и не сумел Таджикистан распечатать ворота соперника, покинув Кубок Азии. А вот у Иордании праздник – сборная страны пробилась в полуфинал!