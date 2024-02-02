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Кубок Азии по футболу

Автогол Ханонова остановил сборную Таджикистана на Кубке Азии – первой в полуфинал прошла Иордания

02 Февраля 2024 • 16:31 Комментировать
Таджикистан
0:1
Иордания

Сборные Иордании и Таджикистана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 2 февраля на стадионе «Ахмад Бин Али».

Протокол игры  
Таджикистан0:1Иордания
  66'Ханонов Вахдат (0:1)
Ятимов РустамСафаров МанучехрХанонов ВахдатДжурабаев ЗоирНазаров АхтамУмарбаев ПарвизджонШукуров Алишер  79'Мабатшоев ШервониПанджшанбе ЭхсониСамиев Шахром 29' (Соиров Рустам ( 29'Алиджони Айни 82') Джалилов Алишер 77' (Хамрокулов Нуриддин ( 77')
Запасные: Хасанов МухриддинРахимов МухаммадчонСафаров ВайсиддинАзизбоев МухаммадалиХайлоев РусланДавлатмир ТабрезиТурсунов КомронБаротов ДалерИмомназаров Далер
Абу Лайла ЯзидНасиб АбдаллаАль-Араб ЯзанАль-Аджалин Салем  68'Хаддад ЭхсанАль-Марди Махмуд 80' (Хашиш Мохаммад ( 80') Айед Раджай  72' 88' (Хамад Анас ( 88') Аль-Равабдех Нур 79' (Садех Ибрагим ( 79') Аль-Тамари Мусса 90' (Абу-Джалбуш Юсеф ( 90') Ольван Али  83'Альнаимат Язан 88' (Авад Фади ( 88')
Запасные: Жуади АхмадРатеб СалехЯсин Анас БаниМари БараШильбая ФерасЗраик Мохаммед АбуАль-Фахури Абдалла
02 февраля. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

Обе сборные уже прыгнули выше головы, добравшись до четвертьфинала, но аппетит приходит во время еды. Таджикистан впервые в своей истории играет на стадии 1/4 финала Кубка Азии, Иордания тоже не относилась к фаворитам турнира. А как драматично эти сборные преодолели прошлую стадию: таджики только в серии пенальти перебороли ОАЭ, а иорданцы за две минуты компенсированного времени из 1:2 сделали 3:2 и выбили Ирак.

Появление любой из этих сборных в полуфинале – большой сюрприз. Иордания и Таджикистан понимали, что цена ошибки велика, поэтому события форсировать не стали. Целенаправленно в обороне никто не отсиживался, но взгляд на свою штрафную площадь был всегда. За первые 45 минут обошлось без опасных моментов, хотя хорошие подходы на скорости случались с завидной регулярностью.

Самым запоминающимся эпизодом стало падение Аль-Наймата. Ворвался он в штрафную площади, сместился к лицевой и собрался прострелить, но упал на газон. Иорданцы намекали на фол Джурабоева, в дело включились даже видеоповторы, но после паузы арбитр решил пенальти не назначать. Эта новость стала приятной для сборной Таджикистана, а из негатива – травму получил Шахром Самиев и пришлось вынужденно заменить его на Рустама Соирова.

Во второй половине встречи ситуация немного поменялась. Давление команд стало усиливаться, и оно раз дало свои плоды. Сначала мог отличиться Таджикистан. Под давлением Мабатшоева Аль-Аджалин потерял мяч в полукруге перед своей штрафной площади, а Шервони воспользовался случаем, но в динамике эпизода пробил мимо дальнего угла. Сборная Иордании почувствовала, что проседает, и включила скорости посерьёзнее. Сразу несколько позиционных атак подряд провели, на 65-й минуте заработав угловой удар.

Этот стандарт и стал судьбоносным. Отличная подача удалась Аль-Тамари от правого углового флага, Насиб в верховой борьбе сильным ударом головой отправил мяч в сетку, а помог ему рикошет от Ханонова – 0:1. Автогол записали на Вахдата. После гола сборная Иордании ожидаемо отдала мяч и территорию. Оборонялись иорданцы неплохо, но и команда Шегрта свои шансы имела.

Алишер Шукуров на дуге штрафной площади открылся, резво убрал мяч под правую и пробил под перекладину. Не без труда справился Абу Лайла, однако и в этом эпизоде, и в других нервных ситуациях он был надёжен. Да и оборона справилась, не допустив «пожара» в концовке матча. Так и не сумел Таджикистан распечатать ворота соперника, покинув Кубок Азии. А вот у Иордании праздник – сборная страны пробилась в полуфинал!
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Иордании сборная Таджикистана

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