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Кубок Азии по футболу

​Уткин дал прогноз на матч Кубка Азии Австралия – Южная Корея

02 Февраля 2024 • 16:27 Комментировать
Австралия
...
Южная Корея
1 3.50 X 3.15 2 2.30
Через 0 ч. 23 мин.

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Азии между сборными Австралии и Южной Кореи.

По мнению Уткина, игра между австралийцами и южными корейцами получится вязкой и боевой. Журналист прогнозирует большое количество нарушений правил и жёлтых карточек.

«Либо верх по фолам, то есть Тотал фолов в матче, либо Тотал больше жёлтых карточек у обеих команд. А уж сам тотал выбирайте сами», - сказал Уткин.  

Матч между сборными Австралии и Южной Кореи стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Василий Уткин Сборная Южной Кореи Сборная Австралии ещё теги

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АВСТРАЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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