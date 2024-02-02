​Уткин дал прогноз на матч Кубка Азии Австралия – Южная Корея

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Азии между сборными Австралии и Южной Кореи.

По мнению Уткина, игра между австралийцами и южными корейцами получится вязкой и боевой. Журналист прогнозирует большое количество нарушений правил и жёлтых карточек.

«Либо верх по фолам, то есть Тотал фолов в матче, либо Тотал больше жёлтых карточек у обеих команд. А уж сам тотал выбирайте сами», - сказал Уткин.

Матч между сборными Австралии и Южной Кореи стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.