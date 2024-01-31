Сборная Японии ожидаемо легко прошла соперников из Бахрейна

В предпоследнем матче 1/8 финала Кубка Азии встретились сборные Бахрейна и Японии. Аясэ Уэда наносил удар головой, и вратарь вынул мяч из-под перекладины. Несколько подряд офсайдов у номинальных гостей. Сейя Майкума издали направил мяч в штангу, а Рицу Доан легко добил его в сетку - 0:1. В самом начале второго тайма Такефуса Кубо оказался сам перед голкипером и удвоил счет. Доан в положении вне игры, поэтому третий гол сборной Японии откладывается. Сайед Бакер опасно бил, голкипер выручил, но повторно в мяч не сыграл, так как свой же защитник срезал его в сетку - 1:2. Уэда вскоре справа проник в штрафную и не стал простреливать, а пробил между ног киперу - 1:3.

Соперниками японцев в 1/4 финала станут футболисты из Ирана или Сирии.