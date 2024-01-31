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Кубок Азии по футболу

Сборная Японии ожидаемо легко прошла соперников из Бахрейна

31 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Бахрейн
1:3
Япония

В предпоследнем матче 1/8 финала Кубка Азии встретились сборные Бахрейна и Японии. Аясэ Уэда наносил удар головой, и вратарь вынул мяч из-под перекладины. Несколько подряд офсайдов у номинальных гостей. Сейя Майкума издали направил мяч в штангу, а Рицу Доан легко добил его в сетку - 0:1. В самом начале второго тайма Такефуса Кубо оказался сам перед голкипером и удвоил счет. Доан в положении вне игры, поэтому третий гол сборной Японии откладывается. Сайед Бакер опасно бил, голкипер выручил, но повторно в мяч не сыграл, так как свой же защитник срезал его в сетку - 1:2. Уэда вскоре справа проник в штрафную и не стал простреливать, а пробил между ног киперу - 1:3.

Соперниками японцев в 1/4 финала станут футболисты из Ирана или Сирии.

Протокол игры  
Бахрейн1:3Япония
  31'Доан Рицу (0:1)
  49'Кубо Такефуса (0:2)
(1:2) Судзуки Дзион64'  
  72'Уэда Аясэ (1:3)
Лутфалла ЭбрахимАдель МохамедБакер СайедАль-Хаям Валид  79'Али Хазаа 90' (Хлайф Джасем ( 90') Аль-Шейх Джассим 90' (Аль-Халаси Абдулла ( 90') Аль-Хардан Мохаммед 77' (Мозес Джона ( 77') Аль-Асвад Камиль 77' (Аль Хашаш Абдулла ( 77') Мадан АлиМархун Мохамед 64' (Аль-Хумайдан Махди ( 64') Юсуф Абдулла  52'
Запасные: Али ХасанДжафер СайидАль-Экер ХуссаинАль-Вали ЭбрахимШабан МохамедХусайн СалемКаюм Мохаммед
Судзуки ДзионМайкума Сейя  57'Итакура КоТомиясу ТакэхироНакаяма ЮтаКубо Такефуса 68' (Минамино Такуми ( 68') Эндо ВатаруХатате Рео 36' (Морита Хидемаса ( 36') Доан Рицу 80' (Матида Коки ( 80') Накамура Кейто 68' (Митома Каору ( 68') Уэда Аясэ 80' (Асано Такума ( 80')
Запасные: Сугавара ЮкинариМаэкава ДайяСано КаисуМаэда ДайдзэнИто ДзюняТанигути СёгоИто Хироки
31 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Сборная Бахрейна

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