Сборная Японии ожидаемо легко прошла соперников из Бахрейна

В предпоследнем матче 1/8 финала Кубка Азии встретились сборные Бахрейна и Японии. Аясэ Уэда наносил удар головой, и вратарь вынул мяч из-под перекладины. Несколько подряд офсайдов у номинальных гостей. Сейя Майкума издали направил мяч в штангу, а Рицу Доан легко добил его в сетку - 0:1. В самом начале второго тайма Такефуса Кубо оказался сам перед голкипером и удвоил счет. Доан в положении вне игры, поэтому третий гол сборной Японии откладывается. Сайед Бакер опасно бил, голкипер выручил, но повторно в мяч не сыграл, так как свой же защитник срезал его в сетку - 1:2. Уэда вскоре справа проник в штрафную и не стал простреливать, а пробил между ног киперу - 1:3.
Соперниками японцев в 1/4 финала станут футболисты из Ирана или Сирии.
Протокол игры
|31'Доан Рицу (0:1)
|49'Кубо Такефуса (0:2)
|(1:2) Судзуки Дзион64'
|72'Уэда Аясэ (1:3)
Лутфалла Эбрахим•Адель Мохамед•Бакер Сайед•Аль-Хаям Валид• 79'Али Хазаа90' (Хлайф Джасем (90') •Аль-Шейх Джассим90' (Аль-Халаси Абдулла (90') •Аль-Хардан Мохаммед77' (Мозес Джона (77') •Аль-Асвад Камиль77' (Аль Хашаш Абдулла (77') •Мадан Али•Мархун Мохамед64' (Аль-Хумайдан Махди (64') •Юсуф Абдулла 52'
Судзуки Дзион•Майкума Сейя• 57'Итакура Ко•Томиясу Такэхиро•Накаяма Юта•Кубо Такефуса68' (Минамино Такуми (68') •Эндо Ватару•Хатате Рео36' (Морита Хидемаса (36') •Доан Рицу80' (Матида Коки (80') •Накамура Кейто68' (Митома Каору (68') •Уэда Аясэ80' (Асано Такума (80')
31 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".
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