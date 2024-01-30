Сборная Саудовской Аравии не проходит выше первой стадии плей-офф Кубка Азии с 2007 года

Сборная Южной Кореи в матче 1/8 финала Кубка Азии выбила сборную Саудовской Аравии с турнира.

Примечательно, что с 2007 года, когда саудовцы в последний раз выходили в финал Кубка Азии, эта ближневосточная команда не проходила дальше первой стадии плей-офф. В 2011 и 2015 годах саудовцы не выходили из группы, а в 2019 году, как и сейчас, остановились на стадии 1/8 финала.

Сборная Саудовской Аравии занимает 56-е место рейтинга ФИФА, возглавляет команду опытнейший итальянский специалист Роберто Манчини, который привёл к успеху сборную Италии на чемпионате Европы 2020 года.

Южная Корея выбила Саудовскую Аравию из Кубка Азии