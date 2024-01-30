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Кубок Азии по футболу

Южная Корея выбила Саудовскую Аравию из Кубка Азии

30 Января 2024 • 22:02 Комментировать
Саудовская Аравия
1:1
Южная Корея

Сегодня, 30 января, сборная Южной Кореи одолела национальную команду Саудовской Аравии в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

Основное и дополнительное время матча между командами завершились со счетом 1:1 — все решилось в серии пенальти.

В конце первого тайма футболисты Саудовской Аравии дважды за одну атаку попали в перекладину, но не смогли распечатать счет. Первый гол в матче был забит в самом начале второй половины игры, когда Радиф классно вошел в штрафную Южной Кореи и отправил мяч в дальний угол ворот. Отметим, что в добавленное время перекладина спасла уже Саудовскую Аравию — Чо Гуэ-Сон головой пытался отправить мяч в сетку, но угодил в каркас ворот. Однако спустя пару минут Чо Гуэ-Сон добился своего и сравнял счет.

В двух дополнительных таймах, которые длились по 15 минут, команды не смогли друг другу забить, но в серии пенальти сильнее оказалась сборная Южной Кореи.

Протокол игры  
Саудовская Аравия1:1Южная Корея
(1:0) Хади Радиф Абдулла46'  
  90'Гуэ-Сон Чо (1:1)
  121'Хын Мин Сон (2:2)
  121'Ким Ён Гвон (3:3)
(2:1) Канно Мохамед121'  
(3:2) Абдулхамид Сауд121'  
  121'Гуэ-Сон Чо (3:4)
Кассар Али Аль Ахмед  90'Аль-Тамбакти Хассан 108' (Аль-Наджи Сами ( 108') Алавжами АлиАль-Булаихи АлиАбдулхамид СаудАль-Давсари Нассер 72' (Аль-Муваллада Ид ( 72'  113') Аль-Хайбари Абдулла 105' (Аль-Салули Оун ( 105') Канно МохамедАль-Бурайк Мохаммед  120' 89' (Кадеш Хасан ( 89') Аль-Шехри Салех 46' (Хади Радиф Абдулла ( 46') Аль-Давсари Салем 84' (Гариб Абдуррахман ( 84')
Запасные: Аль-Малки АбдуллелаАлаа Наджар РахидАль-Бураикан ФирасАль-Сагурк ФавазМухтар АлиАль-Ями Мохаммед
Хён-У ЧоЧжон Сын-Хен 64' (Пак Ен-У ( 64') Мин-Чжэ Ким 117' (Пак Чжин Соб ( 117') Ким Ён Гвон  49'Тхэ-Хван Ким IIСоль Ен УЧхэ-Сон Ли II 64' (Гуэ-Сон Чо ( 64') Ин-Бом Хван 104' (Хон Хён-Сок ( 104') Кан-Ин Ли  114'Чжон Ву-Ён 54' (Хи-Чан Хван ( 54') Хын Мин Сон
Запасные: Ким Джи СуЧжин-Су КимБум-Гын СонО Хен-ГюЧжун Ян ХёнЛи Ки ЧеЛи Сан-Мин
30 января. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

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Сборная Южной Кореи Сборная Саудовской Аравии

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