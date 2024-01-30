Южная Корея выбила Саудовскую Аравию из Кубка Азии

Сегодня, 30 января, сборная Южной Кореи одолела национальную команду Саудовской Аравии в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

Основное и дополнительное время матча между командами завершились со счетом 1:1 — все решилось в серии пенальти.

В конце первого тайма футболисты Саудовской Аравии дважды за одну атаку попали в перекладину, но не смогли распечатать счет. Первый гол в матче был забит в самом начале второй половины игры, когда Радиф классно вошел в штрафную Южной Кореи и отправил мяч в дальний угол ворот. Отметим, что в добавленное время перекладина спасла уже Саудовскую Аравию — Чо Гуэ-Сон головой пытался отправить мяч в сетку, но угодил в каркас ворот. Однако спустя пару минут Чо Гуэ-Сон добился своего и сравнял счет.

В двух дополнительных таймах, которые длились по 15 минут, команды не смогли друг другу забить, но в серии пенальти сильнее оказалась сборная Южной Кореи.