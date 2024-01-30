Южная Корея выбила Саудовскую Аравию из Кубка Азии

Сегодня, 30 января, сборная Южной Кореи одолела национальную команду Саудовской Аравии в рамках 1/8 финала Кубка Азии.
Основное и дополнительное время матча между командами завершились со счетом 1:1 — все решилось в серии пенальти.
В конце первого тайма футболисты Саудовской Аравии дважды за одну атаку попали в перекладину, но не смогли распечатать счет. Первый гол в матче был забит в самом начале второй половины игры, когда Радиф классно вошел в штрафную Южной Кореи и отправил мяч в дальний угол ворот. Отметим, что в добавленное время перекладина спасла уже Саудовскую Аравию — Чо Гуэ-Сон головой пытался отправить мяч в сетку, но угодил в каркас ворот. Однако спустя пару минут Чо Гуэ-Сон добился своего и сравнял счет.
В двух дополнительных таймах, которые длились по 15 минут, команды не смогли друг другу забить, но в серии пенальти сильнее оказалась сборная Южной Кореи.
|(1:0) Хади Радиф Абдулла46'
|90'Гуэ-Сон Чо (1:1)
|121'Хын Мин Сон (2:2)
|121'Ким Ён Гвон (3:3)
|(2:1) Канно Мохамед121'
|(3:2) Абдулхамид Сауд121'
|121'Гуэ-Сон Чо (3:4)
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