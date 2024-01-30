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Кубок Азии по футболу

Сборная Таджикистана получила солидные премиальные за четвертьфинал Кубка Азии

30 Января 2024 • 21:25 Комментировать

Сборная Таджикистана на днях сенсационно вышла в четвертьфинал Кубка Азии. Турнир в эти дни проходит в Катаре, таджикистанцы обыграли в серии пенальти сборную ОАЭ (1:1 в осн. время) и прошли в четвертьфинал, где сыграют с довольно проходимым соперником – сборной Иордании.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана, игроки центральноазиатской команды получили суммарно 450 тыс. долларов премии. 300 тыс. они получили за выход из группы (первый в истории страны на Кубке Азии), а ещё 150 тыс. – за победу над сборной ОАЭ. В дальнейшем сумма премиальных может повыситься в зависимости от успеха на турнире.

Сборная Таджикистана занимает 121-е место рейтинга ФИФА.

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сборная Таджикистана
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