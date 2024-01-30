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Кубок Азии по футболу

Файзуллаев забил победный мяч, а сборная Узбекистана убрала Таиланд и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

30 Января 2024 • 16:24 Комментировать
Узбекистан
2:1
Таиланд

Сборные Узбекистана и Таиланда сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 30 января на стадионе «Ахмад Бин Али».

Протокол игры  
Узбекистан2:1Таиланд
(1:0) Тургунбаев Азизбек37'  
  58'Сарачат Супачок (1:1)
(2:1) Файзуллаев Аббосбек65'  
Юсупов УткирХусанов Абдукодир  88'Эшмурадов УмарАшурматов РустамТургунбаев Азизбек 81' (Искандеров Джамшид ( 81') Хамробеков ОдилжонДиёр ХолматовСайфиев ФаррухУрунов Остон 67' (Эркинов Хожимат ( 67') Машарипов Джалолиддин 81' (Aбдурахматов Зафармурод ( 81') Файзуллаев Аббосбек 90' (Болтабаев Джамшид ( 90')
Запасные: Абдухаликов БобурХамралиев МухаммадкодирАбдуллаев Абдулла IIУмаров ШохбозЭргашев БотиралиАмонов АзизбекНасруллаев ШерзодНематов Абдувохид
Хаммай ПативатМикельсон НиколасДола ЭлиасХемвибун ПансаБунматхан ТхиратхонПомпан Виратеп 82' (Чамратсами Пирадол ( 82') Пумчантуэк Рунграт 75' (Промсрикаев Чаннаронг ( 75') Юен Сарач 82' (Ау-Тра Пхича ( 82') Канитсрибампен Ворачит 46' (Муеанта Супханат ( 46') Чаренраттанапиром Патхомпол 46' (Сарачат Супачок ( 46') Джайдед Супачай
Запасные: Пейпхимай ТирасакЧаннгом СантипхапПрайсуван ДжаккапханАнуин СаранонТедсунгноен СиварукТхонгсонг СупханБурират Суфахан
30 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

Не очень ярко прошла групповой этап сборная Узбекистана, заняв второе место в группе с Австралией, Индией и Сирией. Была всего одна победа, но её хватило Аббосу Файзуллаеву (лучшему игроку Узбекистана в группе) и компании. Соперник по плей-офф показал ровно такой же результат – две ничьи и одна победа в группе Оманом, Кыргызстаном и Саудовской Аравией. Таиланд тоже занял второе место.

Фаворитом шла сборная Узбекистана, всё-таки Таиланд всего второй раз в своей истории преодолел групповой этап Кубка Азии. Поэтому узбеки начали по-хозяйски, стали захватывать территорию и пробивать каналы для опасных моментов. Правда, первые угловые в матче подал Помпхан, но затем Таиланд уже и сам принял правила игры, откатившись к своим воротам. Давление постепенно начало приносить плоды.

Первый момент на дриблинге создал Остон Урунов. Он ловко сместился с левого фланга, разыграл короткую «стеночку» с Машариповым и вывалился на голкипера. Вот только под давлением оборонцев точного удара не получилось – просто тычок мимо дальнего угла. Следом случился опаснейший корнер. Хамробеков не пробил первым касанием, но забрал подбор и уже метров с шести акцентированно пальнул в угол, встряхнув сетку с внешней стороны.

Под занавес первого тайма гол всё-таки случился. Диёр Холматов выполнил отличный заброс, Азизбек Тургунбоев в штрафной площади разобрался с Бунматханом и точным ударом отправил мяч в дальний угол – 1:0. Мог ещё и сам Диёр Холматов отличиться, но его обводящему удару метров с 20 не хватило точности. И вроде всё под контролем было у сборной Узбекистана, но тайцы умудрились отличиться первым же ударом в створ ворот. Случилось это на исходе часа игры.

Супачок Сарачат прорвался вперёд через центральную зону, разыграл «стенку» с Джайдедом и ударом из-за штрафной площади застал врасплох Юсупова – 1:1. Правда, узбекам хватило всего десять минут, чтобы статус-кво восстановить. Холматов сыграл на Машарипова, тот продлил внутрь штрафной площади на Аббоса Файзуллаева, а полузащитник ЦСКА бильярдным ударом впритирку со штангой забил победный гол – 2:1.

Да, именно победным стал этот выстрел Файзуллаева, потому что далее команды скорости сбросили – Узбекистан без лишних нервов довёл дело до победы. В четвертьфинале Кубка Азии команду Сречко Катанеца уже ждёт Катар.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Таиланда

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