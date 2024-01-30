Файзуллаев попал в стартовый состав сборной Узбекистана на матч 1/8 финала Кубка Азии против сборной Таиланда

Сборная Узбекистана огалсила стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Азии против сборной Таиланда. С первых минут на поле появятся полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, а также бывший футболист московского «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов, который на данный момент находится без клуба.

Стартовый состав сборной Узбекистана: Юсупов, Эшмурадов, Сайфиев Хусанов, Ашурматов, Тургунбаев, Урунов, Машарипов, Хамробеков, Холматов, Файзуллаев.

Свисток о начале поединка прозвучит в 14:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.