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Файзуллаев попал в стартовый состав сборной Узбекистана на матч 1/8 финала Кубка Азии против сборной Таиланда

30 Января 2024 • 13:33 Комментировать
Узбекистан
...
Таиланд
1 1.57 X 3.95 2 7.00
Через 0 ч. 7 мин.

Сборная Узбекистана огалсила стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Азии против сборной Таиланда. С первых минут на поле появятся полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, а также бывший футболист московского «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов, который на данный момент находится без клуба. 

Стартовый состав сборной Узбекистана: Юсупов, Эшмурадов, Сайфиев Хусанов, Ашурматов, Тургунбаев, Урунов, Машарипов, Хамробеков, Холматов, Файзуллаев.

Свисток о начале поединка прозвучит в 14:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Сборная Узбекистана Сборная Таиланда Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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