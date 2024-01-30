Черевченко: Таджикистан не закрывается, даже когда ведёт

Известный специалист Игорь Черевченко оценил игру сборной Таджикистана на Кубке Азии после выхода в четвертьфинал.

«Сборная не закрывается, даже когда ведёт в счёте. Да, иногда соперник заставляет обороняться, но Таджикистан все равно старается контратаковать, создавать проблемы впереди», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Черевченко, тренерский штаб изменил психологию команды, раскрепостив игроков сборной перед матчем 1/8 финала.

Напомним, что Таджикистан вышел в четвертьфинал Кубка Азии, пройдя ОАЭ в серии пенальти. Следующим соперником станет Иордания.