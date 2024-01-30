Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Черевченко: Таджикистан не закрывается, даже когда ведёт

30 Января 2024 • 10:32 Комментировать
Таджикистан
...
Иордания
02.02 14:30

Известный специалист Игорь Черевченко оценил игру сборной Таджикистана на Кубке Азии после выхода в четвертьфинал.

«Сборная не закрывается, даже когда ведёт в счёте. Да, иногда соперник заставляет обороняться, но Таджикистан все равно старается контратаковать, создавать проблемы впереди», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Черевченко, тренерский штаб изменил психологию команды, раскрепостив игроков сборной перед матчем 1/8 финала.

Напомним, что Таджикистан вышел в четвертьфинал Кубка Азии, пройдя ОАЭ в серии пенальти. Следующим соперником станет Иордания.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко сборная Таджикистана

Новости по матчу

29 Января
19:40
Адьям Кузяев: У Таджикистана есть шанс пройти дальше в Кубке Азии
16:55
​Стал известен соперник Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТАДЖИКИСТАН ИОРДАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави — о VAR: «Это позор!» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.01.24 в 14:30
Узбекистан Узбекистан
Таиланд Таиланд
1.61 3.80 5.40
Видео
30.01.24 в 19:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Южная Корея Южная Корея
3.70 3.60 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
11:26 · Россия. Премьер-лига
Черевченко назвал игроков сборной Таджикистана, способных играть в РПЛ
10:32 · Кубок Азии
Черевченко: Таджикистан не закрывается, даже когда ведёт
29 Января
21:16 · Кубок Азии
Сборная Палестины показала лучший результат в истории команды на Кубке Азии
21:02 · Кубок Азии
Сборная Катара одержала волевую победу над соперниками из Палестины
20:47 · Кубок Азии
Ирисметов мечтает о финале между Таджикистаном и Узбекистаном на Кубке Азии
19:57 · Кубок Азии
Сборные Палестины и Катара обменялись голами
19:40 · Кубок Азии
Адьям Кузяев: У Таджикистана есть шанс пройти дальше в Кубке Азии
19:08 · Кубок Азии
Ирисметов: Сборная России боролась бы за победу в Кубке Азии
18:58 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов: Хамробеков способен заиграть в хорошем клубе РПЛ
18:48 · Россия. Премьер-лига
Ирисметов назвал игроков сборной Таджикистана, которые могут усилить клубы РПЛ
17:16 · Кубок Азии
​Эксперты оценили шансы Таджикистана на выход в 1/2 финала Кубка Азии
16:55 · Кубок Азии
​Стал известен соперник Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии
16:38 · Кубок Азии
Сборная Иордании выбила из Кубка Азии команду Ирака, забив два гола на 90-й минуте
16:18 · Кубок Азии
​Игрока сборной Ирака удалили после празднования гола на Кубке Азии
28 Января
16:32 · Кубок Азии
Сборная Австралии легко прошла соперников из Индонезии
Все новости
Рекомендуем