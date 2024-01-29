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Кубок Азии по футболу

Сборная Палестины показала лучший результат в истории команды на Кубке Азии

29 Января 2024 • 21:16 Комментировать

Сборная Палестины на текущем Кубке Азии в Катаре остановилась на стадии 1/8 финала – вечером понедельника палестинцы довольно неплохо смотрелись в матче со сборной Катара, но проиграли (1:2).

Тем не менее, на турнире палестинцы показали свой лучший результат в истории сборной. Ранее в плей-офф Кубка Азии эта сборная не выходила, а здесь дошла до 1/8 финала и имела шансы даже пройти выше. На четыре Кубка Азии с 2000 по 2011 годы палестинцы не отбирались, а в 2015 и 2019 годах эта сборная останавливалась на групповом этапе турнира.

Что касается отборов на чемпионат мира, то ни разу с 2002 года палестинская команда не выходила в финальную часть первенства.

Более подробно о прошедшем матче мы писали тут.

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Сборная Палестины Кубок Азии
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