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Кубок Азии по футболу

Сборная Катара одержала волевую победу над соперниками из Палестины

29 Января 2024 • 21:02 Комментировать
Катар
2:1
Палестина
окончен

Сборные Катара и Палестины боролись за выход в 1/4 финала Кубка Азии. Хозяева турнира в разы чаще контролировали мяч, а соперник постоянно контратаковал с ударами в створ. Палестинцы создали ряд моментов в первом тайме, и их гол стал логичным развитием сюжета. После грубой ошибки защитника Одай Даббаг убежал к воротам и метров с 15 отправил мяч в сетку - 0:1. За секунды до перерыва у катарцев угловой, со средней дистанции атаковал Хассан аль-Хайдос, несколько рикошетов, и мяч в сетке - 1:1. Второй тайм начался с пенальти в пользу хозяев, Акрам Афиф зарядил по центру, а вратарь прыгнул в сторону - 2:1.      После этого сборная Катара «засушила» игру и довела дело до победы и выхода в четвертьфинал.

Протокол игры  
Катар2:1Палестина
  37'Даббаг Одай (0:1)
(1:1) Аль-Хайдос Хассан45'  
(2:1) Афиф Акрам49'  
Баршам МешаалАль-Рави Бассам 46' (Сальман Тарек ( 46') Хухи Буалем 46' (Аль-Ганехи Ахмед ( 46') Мендес ЛукасРо-Ро Педро МигелГабер Джассем 89' (Аль-Мухтар Альмахди ( 89') Аль-Хайдос Хассан 59' (Хатим Абделазиз ( 59') Фати АхмедВаад МохаммедАли АлмоезАфиф Акрам
Запасные: Аль-Браке СултанМашааль МустафаЗакария СалахАлаэльдин АхмедЮссеф ЮссефАль-Шееб СаадМазид Халид МунирАсад Али
Хамади РамиАль-Батат МусабТерманини МишельСалех Мохаммед II  48'Салдана КамилоСеям Тамер  14' 58' (Батран Ислам ( 58') Харуб Одай 75' (Рашид Мохамед II ( 75') Махаджана Амид  85'Абуварда МахмудДаббаг ОдайКунбар Заид 83' (Кумбор Шихаб ( 83')
Запасные: Хассан Алаа АлдинВади МахмудАбуакер НаимФирави МусаХамед ЯссерХалил МохаммедКаддура АмрДжонди СамерЗубайда Самер
29 января. Стадион "Эль-Байт".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Сборная Палестины

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