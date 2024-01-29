Сборная Катара одержала волевую победу над соперниками из Палестины

Сборные Катара и Палестины боролись за выход в 1/4 финала Кубка Азии. Хозяева турнира в разы чаще контролировали мяч, а соперник постоянно контратаковал с ударами в створ. Палестинцы создали ряд моментов в первом тайме, и их гол стал логичным развитием сюжета. После грубой ошибки защитника Одай Даббаг убежал к воротам и метров с 15 отправил мяч в сетку - 0:1. За секунды до перерыва у катарцев угловой, со средней дистанции атаковал Хассан аль-Хайдос, несколько рикошетов, и мяч в сетке - 1:1. Второй тайм начался с пенальти в пользу хозяев, Акрам Афиф зарядил по центру, а вратарь прыгнул в сторону - 2:1. После этого сборная Катара «засушила» игру и довела дело до победы и выхода в четвертьфинал.