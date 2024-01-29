Сборная Катара одержала волевую победу над соперниками из Палестины

Сборные Катара и Палестины боролись за выход в 1/4 финала Кубка Азии. Хозяева турнира в разы чаще контролировали мяч, а соперник постоянно контратаковал с ударами в створ. Палестинцы создали ряд моментов в первом тайме, и их гол стал логичным развитием сюжета. После грубой ошибки защитника Одай Даббаг убежал к воротам и метров с 15 отправил мяч в сетку - 0:1. За секунды до перерыва у катарцев угловой, со средней дистанции атаковал Хассан аль-Хайдос, несколько рикошетов, и мяч в сетке - 1:1. Второй тайм начался с пенальти в пользу хозяев, Акрам Афиф зарядил по центру, а вратарь прыгнул в сторону - 2:1. После этого сборная Катара «засушила» игру и довела дело до победы и выхода в четвертьфинал.
Протокол игры
|37'Даббаг Одай (0:1)
|(1:1) Аль-Хайдос Хассан45'
|(2:1) Афиф Акрам49'
Баршам Мешаал•Аль-Рави Бассам46' (Сальман Тарек (46') •Хухи Буалем46' (Аль-Ганехи Ахмед (46') •Мендес Лукас•Ро-Ро Педро Мигел•Габер Джассем89' (Аль-Мухтар Альмахди (89') •Аль-Хайдос Хассан59' (Хатим Абделазиз (59') •Фати Ахмед•Ваад Мохаммед•Али Алмоез•Афиф Акрам
Хамади Рами•Аль-Батат Мусаб•Терманини Мишель•Салех Мохаммед II• 48'Салдана Камило•Сеям Тамер 14'58' (Батран Ислам (58') •Харуб Одай75' (Рашид Мохамед II (75') •Махаджана Амид• 85'Абуварда Махмуд•Даббаг Одай•Кунбар Заид83' (Кумбор Шихаб (83')
29 января. Стадион "Эль-Байт".
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