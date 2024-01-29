Ирисметов мечтает о финале между Таджикистаном и Узбекистаном на Кубке Азии

Бывший форвард сборной Узбекистана и московского «Спартака» Жафар Ирисметов рассказал о финале мечты на нынешнем Кубке Азии, проходящем в Катаре.

«Конечно, очень хочу, чтобы наши страны встретились в финале, надеюсь на финал Узбекистан – Таджикистан. Мы болеем за них, они наши соседи», – приводит слова экс-игрока Metaratings.ru.

Напомним, что Таджикистан на стадии 1/4 финала встретится с Иорданией после сенсационной победы над ОАЭ в серии послематчевых пенальти. Узбекистан на первом этапе плей-офф сыграет с Таиландом.