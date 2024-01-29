Сборные Палестины и Катара обменялись голами

В плей-офф Кубка Азии на стадии 1/8 финала прямо сейчас проходит очень интересный матч. После первого тайма сборные Палестины и хозяйка турнира, сборная Катара обменялись голами – 1:1. Гол в составе палестинцев на 36-й минуте оформил Одай Доббаг, ответил голом в составе катарской сборной уже в добавленное к первому тайму время Хассан Аль-Хайдос.

Напомним, что катарцы вышли в плей-офф с чистого первого места в группе А, палестинцы же пробились в плей-офф с третьего места квартета С.

Текстовую трансляцию проходящего матча проводит наш портал. Присоединяйтесь, скоро начнётся второй тайм!