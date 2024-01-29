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Кубок Азии по футболу

Адьям Кузяев: У Таджикистана есть шанс пройти дальше в Кубке Азии

29 Января 2024 • 19:40 Комментировать
Таджикистан
...
Иордания
02.02 14:30

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал результат сборной Таджикистана на Кубке Азии.

«Я очень сильно рад, что Таджикистан вышел в четвертьфинал. Аппетит приходит во время еды, ребятам понравилось выигрывать. Они настроятся, подготовятся, есть шанс дальше побеждать», — отметил экс-футболист в интервью Metaratings.ru.

Также Кузяев-старший рассказал, что руководство страны выделяет средства на развитие футбола в Таджикистане, отметив при этом, что национальная команда способна выйти в полуфинал континентального турнира.

Напомним, что сборная Таджикистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии, пройдя сборную ОАЭ в серии пенальти.

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