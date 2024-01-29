Ирисметов: Сборная России боролась бы за победу в Кубке Азии

Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов оценил перспективы российской национальной команды в Азии.

«Если бы Россия участвовала, то боролась бы за чемпионство. Российский футбол на хорошем уровне, хотя некоторые говорят, что он деградирует. Я считаю, что ничего подобного нет», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, Россия вместе с Ираном, Южной Кореей, Японией и Австралией входила бы в число фаворитов на победу в континентальном турнире.

Напомним, что после отстранения от международных турниров исполком РФС несколько раз обсуждал возможную смену конфедерации, которое во всех случаях отвергалось.