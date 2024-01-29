​Эксперты оценили шансы Таджикистана на выход в 1/2 финала Кубка Азии

Сборная Таджикистана впервые в истории выступает на Кубке Азии. Дебютный турнир команда проводит хорошо – в воскресенье таджикистанцы обыграли ОАЭ на стадии 1/8 финала по пенальти после ничьей 1:1.

В четвертьфинале сборной Таджикистана предстоит встреча с командой Иордании. Фаворитом этой дуэли, пускай и не явным, эксперты считают сборную Иордании. Вероятность её прохода в полуфинал Кубка Азии оценивается примерно в 57%. Соответственно, шансы сборной Таджикистана выйти в 1/2 финала оцениваются приблизительно в 43%.

Матч между сборными Таджикистана и Иордании пройдёт в пятницу, 2 февраля.