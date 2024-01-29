​Стал известен соперник Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии

На Кубке Азии продолжается программа 1/8 финала. В понедельник сборная Иордании выдала отличную концовку в матче против Ирака, сумев перевернуть игру. За счёт двух поздних голов команда Иордании превратила 1:2 в победу 3:2.

Сборная Иордании пробилась в четвертьфинал Кубка Азии, став соперником сборной Таджикистана. Эти команды разыграют путёвку в полуфинал континентального футбольного форума в пятницу, 2 февраля.

Напомним, что сборная Таджикистана в воскресенье на стадии 1/8 финала обыграла ОАЭ по пенальти после ничьей со счётом 1:1.

Добавим, что сборная Таджикистана выступает на Кубке Азии впервые в истории.