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Кубок Азии по футболу

Сборная Иордании выбила из Кубка Азии команду Ирака, забив два гола на 90-й минуте

29 Января 2024 • 16:38 Комментировать
Ирак
2:3
Иордания

Матч 1/8 финала Кубка Азии между сборными Ирака и Иордании получился напряжённым и с драматичной развязкой. В середине первого тайма команды начали обмениваться ударами. Али Ольван убежал один на один с голкипером и не смог его обыграть. На 45-й минуте Язан Альнаимат отобрал мяч у соперников, убежал к воротам и метко пробил. Три угловых подряд у команды Ирака, и Саад Натик ударом головой сравнял счет. Вскоре навес с левого фланга у номинальных хозяев, защитник не смог далеко выбить мяч, и Аймен Хуссейн ударом ногой поразил левый угол. Форвард отпраздновал гол оригинальным способом, будто что-то ел с газона, и арбитр за это показал вторую желтую карточку. В компенсированное время Язан аль-Араб здорово сыграл на добивании и спас свою команду от вылета - 2:2. Следующая атака Иордании и снова гол - Низар аль-Рашдан стрельнул из-за штрафной и вырвал победу - 2:3.

Протокол игры  
Ирак2:3Иордания
  45'Альнаимат Язан (0:1)
(1:1) Натик Саад68'  
(2:1) Хуссейн Аймен76'  
  90'Аль-Араб Язан (2:2)
  90'Аль-Рашдан Низар (2:3)
Хассан ДжалалАли ХусейнНатик Саад 72' (Аднан Али ( 72') Сулака РебинАхмед Яхья 54' (Доски Мерхауз ( 54') Рашид Осама 63' (Али Моханад ( 63') Аль-Аммари АмирБайеш ИбрагимДжасим АлиАмин Юссеф 54' (Икбал Зидан ( 54') Хуссейн Аймен  45'  77'
Запасные: Путрос Франс ДиаБазиль АхмедРесан БашарАлли АхмадМаджед МонтадерТахсин ЗаидМохидин АлланХашем Акам
Абу Лайла ЯзидНасиб Абдалла  14'Аль-Араб ЯзанАль-Аджалин СалемХаддад ЭхсанАль-Марди МахмудАль-Рашдан Низар  90'Айед Раджай 90' (Ратеб Салех ( 90') Аль-Тамари МуссаОльван АлиАльнаимат Язан  80'
Запасные: Жуади АхмадЯсин Анас БаниАль-Дардур ХамзаМари БараАбу-Джалбуш ЮсефШильбая ФерасАль-Фахури АбдаллаСадех ИбрагимАвад ФадиХашиш МохаммадХамад Анас
29 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирака Сборная Иордании

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