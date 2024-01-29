Сборная Иордании выбила из Кубка Азии команду Ирака, забив два гола на 90-й минуте

Матч 1/8 финала Кубка Азии между сборными Ирака и Иордании получился напряжённым и с драматичной развязкой. В середине первого тайма команды начали обмениваться ударами. Али Ольван убежал один на один с голкипером и не смог его обыграть. На 45-й минуте Язан Альнаимат отобрал мяч у соперников, убежал к воротам и метко пробил. Три угловых подряд у команды Ирака, и Саад Натик ударом головой сравнял счет. Вскоре навес с левого фланга у номинальных хозяев, защитник не смог далеко выбить мяч, и Аймен Хуссейн ударом ногой поразил левый угол. Форвард отпраздновал гол оригинальным способом, будто что-то ел с газона, и арбитр за это показал вторую желтую карточку. В компенсированное время Язан аль-Араб здорово сыграл на добивании и спас свою команду от вылета - 2:2. Следующая атака Иордании и снова гол - Низар аль-Рашдан стрельнул из-за штрафной и вырвал победу - 2:3.