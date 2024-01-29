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Кубок Азии по футболу

​Игрока сборной Ирака удалили после празднования гола на Кубке Азии

29 Января 2024 • 16:18 Комментировать
Ирак
2:3
Иордания
окончен

В понедельник на Кубке Азии проходит матч 1/8 финала между сборными Ирака и Иордании. После первого тайма команда Иордании минимально вела в счёте, но после перерыва иракские футболисты смогли перевернуть игру. На 76-й минуте Аймен Хуссейн забил второй гол и вывел сборную Ирака вперёд – 2:1. Празднуя гол, футболист присел и делал жесты, будто бы он что-то поднимает с газона и подносит ко рту. Что именно показывал Хуссейн, сказать непросто, но арбитр показал ему жёлтую карточку. Для Аймена это предупреждение стало вторым, поэтому через мгновение он увидел перед собой ещё одну карточку – уже красную.

Следить за матчем между сборными Ирака и Иордании можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирака Аймен Хуссейн

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