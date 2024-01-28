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Кубок Азии по футболу

Сборная Таджикистана пропустила на 5-й добавленной минуте, но сломила ОАЭ в серии пенальти и прорвалась в 1/4 финала Кубка Азии

28 Января 2024 • 22:02 Комментировать
Таджикистан
1:1
ОАЭ

Сборные Таджикистана и ОАЭ сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 28 января на стадионе «Ахмад Бин Али».

Протокол игры  
Таджикистан

1:1

(5:3 по пен.)

ОАЭ
(1:0) Ханонов Вахдат30'  
  90'Альхаммади Халифа (1:1)
Ятимов РустамСафаров МанучехрХанонов ВахдатДжурабаев ЗоирНазаров АхтамМабатшоев Шервони 85' (Давлатмир Табрези ( 85') Шукуров АлишерУмарбаев Парвизджон 85' (Рахимов Мухаммадчон ( 85') Панджшанбе ЭхсониДжалилов Алишер 72' (Соиров Рустам ( 72') Самиев Шахром 72' (Хамрокулов Нуриддин ( 72'  116')
Запасные: Хасанов МухриддинАлиджони АйниСафаров ВайсиддинХайлоев РусланКурбонов СодикджонТурсунов КомронБаротов ДалерИмомназаров Далер
Еиса ХалидСултан Заед 61' (Алдханхани Халед II ( 61') Альхаммади ХалифаХашеми Халид 46' (Идрисс Абдуллах ( 46') Абельазиз БадерНадер Яхья 73' (Маджид Рашид ( 73') Рамадан Абдалла 16' (Салмеен Абдулла ( 16'Салех Али 61') Лима ФабиоАль-Зааби Тахнун  84' 90' (Аль-Балуши Али ( 90') Альгассани Яхья  69'Канедо Кайо
Запасные: Аль-Балуши МохаммедХамис Абдулрахман СалехДжамиль Ахмед АбдуллаАль-Маазми ХарибАли ХасифАли Хассан Хамза
28 января. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

Пока в ОАЭ дружно скучковались и проводят товарищеские матчи клубы РПЛ, сама сборная этой страны пробилась в плей-офф Кубка Азии по футболу. Пробилась со скрипом – заняла второе место в группе с Ираном, лишь по дополнительным показателям обогнав Палестину. Соперник на групповом этапе показал ровно такие же результаты. Сборная Таджикистана под руководством Шегрта по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью, заняв второе место в группе с Катаром, Китаем и Ливаном.

Эмираты считались фаворитом, едва не подтвердив этот статус на первой же минуте. Абдулла Рамадан подобрался к штрафной площади соперника, где его срубил Алишер Шукюров. Фабио Лима с перспективного штрафного пробил очень опасно, но Рустам Ятимов вытащил мяч из самого угла. Вскоре Рамадана, кстати, пришлось заменить, он получил травму. И примерно в это же время таджики стали перехватывать инициативу.

Они не боролись за территорию и владение, зато атаковали намного быстрее и опаснее. Так после передачи из глубины Мабатшоев ускорился, обыграл Нассера и выскочил один на один. Сумел Шеврони протолкнуть мяч и мимо голкипера, но в створ не попал. Гол же случился на исходе получаса. Во второй волне атаки после углового Зоир Джурабаев справа сместился к лицевой линии и выдал шикарный навес, а Вахдат Ханонов плотным ударом прошил руки голкипера – 1:0.

Неплохой момент ещё был у Самиева, который не сумел подстроиться под прострел. В первом тайме более ничего не произошло, хотя арбитр добавил аж семь минут. После перерыва Петар Шегрт ещё лучше зарядил свою команду и Таджикистан рванул вперёд. Атаки получались на славу. На исходе часа игрового времени Панчшанбе шикарным обводящим ударом укладывал мяч под штангу, но в кошачьем прыжке дотянулся Эйса.

Затем голкипер ОАЭ нейтрализовал выход Джалилова один на один, а когда и Эйса был отыгран, на «ленточке» подстраховал Нассер. Бадер выбил мяч после очередного тычка Алишера Джалилова. Он никак не мог отличиться. Собственно, этот тезис касался всей сборной Таджикистана. Играли намного лучше соперника, увеличить преимущество не могли. Когда Савиев простреливал на пустые ворота все уже видели гол, но многострадальный Джалилов под давлением пробил мимо пустого угла.

От угла поля Панчшабе навесил точно на голову Хамрокулову, тот выпрыгнул отлично, пробил без помех, но совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Просто массу моментов не реализовал Таджикистан, и за такую расточительность поплатился на пятой добавленной минуте. Аль-Гассани заработал штрафной на левом фланге, Али Салех выполнил отличный навес, а Халифа Аль-Хаммади продавил Ханонова и вогнал мяч в сетку – 1:1 в компенсированное время и овертайм в итоге.

Абсолютно никаких событий не случилось за 30 минут овертайма. Команды вообще не хотели рисковать, ускоряться, атаковать. Сразу согласились на серию пенальти и к ней пришли. Футбольную лотерею выиграли таджики, точно нанеся все пять ударов с «точки». У ОАЭ не справился со своей задачей Кайо Канедо – Рустам Ятимов отбил его удар из правого угла. 5:3 по пенальти и есть общая победа Таджикистана. ОАЭ обыгран, билет в четвертьфинал Кубка Азии добыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Оаэ сборная Таджикистана

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