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Кубок Азии по футболу

Сборная Австралии легко прошла соперников из Индонезии

28 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Австралия
4:0
Индонезия
окончен

В воскресенье стартовал плей-офф Кубка Азии матчем между сборными Австралии и Индонезии. В дебюте Джексон Ирвайн поборолся за мяч и прострелил в цель, в итоге рикошет и автогол - 1:0. В конце первого тайма прошел еще один кросс с правого фланга у австралийцев, Мартин Бойл у дальней штанги успел замкнуть - 2:0. В концовке игры Крейг Гудвин убрал защитника и метко пробил в левый угол ворот - 3:0. С правого фланга со штрафного навес, и Гарри Суттар головой отправил мяч в цель - 4:0.

Протокол игры  
Австралия4:0Индонезия
(1:0) Бэгготт Элкан12'  
(2:0) Бойл Мартин45'  
(3:0) Гудвин Крейг89'  
(4:0) Суттар Гарри90'  
Райан МэттьюДжонс Гетин  65' 69' (Аткинсон Натаниэль ( 69') Суттар ГарриРоулс КайБехич АзизБойл МартинБаккус Кенау 87' (О'Нил Эйден ( 87') Ирвайн ДжексонБос Джордан 87' (Гудвин Крейг ( 87') Макгри Райли 61' (Меткалф Коннор ( 61') Форнароли Бруно  15' 61' (Дюк Митчелл ( 61')
Запасные: Тилио МаркоЙенги КусиниСилвера СамуэлЛоуренс ТомасАйдэйл ДжонБерджесс КэмеронГоси Джо
Сутариади Эрнандо АриУолш Сэнди  68'Амат Хорди  90'Бэгготт ЭлканМангкуалам Аснави  35' 58' (Сулаеман Витан ( 58') Йеннер ИварХубнер ДжастинПаттинама ШейнСаюри Якоб 75' (Ридхо Ризки ( 75') Стрёйк Рафаэль  90'Фердинан Марселино
Запасные: Клок МаркСетьяно АдамПрасетио ВахьюКамбуйа РикиАрхан ПраматаМаулана ЭгиАргавината НадеоРиянди МухаммадДимас Драхад МухаммадБинтанг Хокки
28 января. Стадион "Яссим Бин Хамад".

 

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Сборная Австралии Сборная Индонезии

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