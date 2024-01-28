Сборная Австралии легко прошла соперников из Индонезии

В воскресенье стартовал плей-офф Кубка Азии матчем между сборными Австралии и Индонезии. В дебюте Джексон Ирвайн поборолся за мяч и прострелил в цель, в итоге рикошет и автогол - 1:0. В конце первого тайма прошел еще один кросс с правого фланга у австралийцев, Мартин Бойл у дальней штанги успел замкнуть - 2:0. В концовке игры Крейг Гудвин убрал защитника и метко пробил в левый угол ворот - 3:0. С правого фланга со штрафного навес, и Гарри Суттар головой отправил мяч в цель - 4:0.