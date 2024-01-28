Сборная Австралии легко прошла соперников из Индонезии

В воскресенье стартовал плей-офф Кубка Азии матчем между сборными Австралии и Индонезии. В дебюте Джексон Ирвайн поборолся за мяч и прострелил в цель, в итоге рикошет и автогол - 1:0. В конце первого тайма прошел еще один кросс с правого фланга у австралийцев, Мартин Бойл у дальней штанги успел замкнуть - 2:0. В концовке игры Крейг Гудвин убрал защитника и метко пробил в левый угол ворот - 3:0. С правого фланга со штрафного навес, и Гарри Суттар головой отправил мяч в цель - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Бэгготт Элкан12'
|(2:0) Бойл Мартин45'
|(3:0) Гудвин Крейг89'
|(4:0) Суттар Гарри90'
Райан Мэттью•Джонс Гетин 65'69' (Аткинсон Натаниэль (69') •Суттар Гарри•Роулс Кай•Бехич Азиз•Бойл Мартин•Баккус Кенау87' (О'Нил Эйден (87') •Ирвайн Джексон•Бос Джордан87' (Гудвин Крейг (87') •Макгри Райли61' (Меткалф Коннор (61') •Форнароли Бруно 15'61' (Дюк Митчелл (61')
Сутариади Эрнандо Ари•Уолш Сэнди• 68'Амат Хорди• 90'Бэгготт Элкан•Мангкуалам Аснави 35'58' (Сулаеман Витан (58') •Йеннер Ивар•Хубнер Джастин•Паттинама Шейн•Саюри Якоб75' (Ридхо Ризки (75') •Стрёйк Рафаэль• 90'Фердинан Марселино
28 января. Стадион "Яссим Бин Хамад".
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