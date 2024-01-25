​Определились все пары плей-офф Кубка Азии

На Кубке Азии завершился групповой этап. По итогам этой стадии восемь национальных команд были отсеяны – борьбу за трофей продолжат 16 сборных. В плей-офф они сформировали восемь пар, которые выглядят так:

Таджикистан – ОАЭ;

Ирак – Иордания;

Австралия – Индонезия;

Саудовская Аравия – Южная Корея;

Иран – Сирия;

Бахрейн – Япония;

Катар – Палестина;

Узбекистан – Таиланд.

Матчи 1/8 финала Кубка Азии пройдут 28, 29, 30 и 31 января. Разумеется, центральным на этой стадии будет матч между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Действующим обладателем кубка Азии является сборная Катара.

​Определены все пары плей-офф Кубка африканских наций