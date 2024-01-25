​Определились все пары плей-офф Кубка Азии

На Кубке Азии завершился групповой этап. По итогам этой стадии восемь национальных команд были отсеяны – борьбу за трофей продолжат 16 сборных. В плей-офф они сформировали восемь пар, которые выглядят так:
Таджикистан – ОАЭ;
Ирак – Иордания;
Австралия – Индонезия;
Саудовская Аравия – Южная Корея;
Иран – Сирия;
Бахрейн – Япония;
Катар – Палестина;
Узбекистан – Таиланд.
Матчи 1/8 финала Кубка Азии пройдут 28, 29, 30 и 31 января. Разумеется, центральным на этой стадии будет матч между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи.
Действующим обладателем кубка Азии является сборная Катара.
Определены все пары плей-офф Кубка африканских наций
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