Сборная Саудовской Аравии сохранила первое место, сыграв по нулям с Таиландом

Сборные Саудовской Аравии и Таиланда бились за первое место в группе Кубка Азии, при этом аравийцев устраивала ничья. Абдулла Хади в дебюте бил пенальти, направил мяч по центру, а голкипер коленом блокировал полет мяча. Тут же обмен голевыми ударами у соперников, но там и там зафиксирован офсайд. Вскоре та же судьба постигла результативную попытку Ворачита Канитсрибампена. После перерыва очередной отмененный гол, уже вне игры у Абдуррахмана Гариба. Два подряд момента у полузащитников аль-Давсари, сэйв и промах. В итоге 0:0, аравийцы выиграли группу, соперник - второй.