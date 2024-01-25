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Кубок Азии по футболу

Сборная Саудовской Аравии сохранила первое место, сыграв по нулям с Таиландом

25 Января 2024 • 20:06 Комментировать
Саудовская Аравия
0:0
Таиланд

Сборные Саудовской Аравии и Таиланда бились за первое место в группе Кубка Азии, при этом аравийцев устраивала ничья. Абдулла Хади в дебюте бил пенальти, направил мяч по центру, а голкипер коленом блокировал полет мяча. Тут же обмен голевыми ударами у соперников, но там и там зафиксирован офсайд. Вскоре та же судьба постигла результативную попытку Ворачита Канитсрибампена. После перерыва очередной отмененный гол, уже вне игры у Абдуррахмана Гариба. Два подряд момента у полузащитников аль-Давсари, сэйв и промах. В итоге 0:0, аравийцы выиграли группу, соперник - второй.

Протокол игры  
Саудовская Аравия0:0Таиланд
Алаа Наджар РахидАль-Хайбари АбдуллаАль-Салули ОунАль-Булаихи АлиАль-Сагурк Фаваз 79' (Канно Мохамед ( 79') Кадеш Хасан 64' (Хаджи Талал ( 64') Аль-Гамди Файсал 64' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 64') Мухтар Али 86' (Аль-Шехри Салех ( 86') Аль-Давсари СалемХади Радиф Абдулла 64' (Аль-Давсари Нассер ( 64') Гариб Абдуррахман  35'
Запасные: Кассар Али Аль АхмедАбдулхамид СаудАль-Малки АбдуллелаАль-Муваллада ИдХамиду РаянАль-Ями МохаммедАлавжами Али
Ануин СаранонБурират СуфаханТхонгсонг СупханПрайсуван ДжаккапханЧаннгом СантипхапКаман Критсада 64' (Помпан Виратеп ( 64') Юен СарачВонгкорн Джароенсак 88' (Промсрикаев Чаннаронг ( 88') Канитсрибампен Ворачит 73' (Чамратсами Пирадол ( 73') Чаренраттанапиром Патхомпол 88' (Пумчантуэк Рунграт ( 88') Пейпхимай Тирасак 73' (Джайдед Супачай ( 73')
Запасные: Хаммай ПативатПхала БодинТедсунгноен СиварукХемвибун ПансаМуеанта СупханатАу-Тра ПхичаДола Элиас
25 января. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии Сборная Таиланда

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