Сборная Саудовской Аравии сохранила первое место, сыграв по нулям с Таиландом

Сборные Саудовской Аравии и Таиланда бились за первое место в группе Кубка Азии, при этом аравийцев устраивала ничья. Абдулла Хади в дебюте бил пенальти, направил мяч по центру, а голкипер коленом блокировал полет мяча. Тут же обмен голевыми ударами у соперников, но там и там зафиксирован офсайд. Вскоре та же судьба постигла результативную попытку Ворачита Канитсрибампена. После перерыва очередной отмененный гол, уже вне игры у Абдуррахмана Гариба. Два подряд момента у полузащитников аль-Давсари, сэйв и промах. В итоге 0:0, аравийцы выиграли группу, соперник - второй.
Протокол игры
Алаа Наджар Рахид•Аль-Хайбари Абдулла•Аль-Салули Оун•Аль-Булаихи Али•Аль-Сагурк Фаваз79' (Канно Мохамед (79') •Кадеш Хасан64' (Хаджи Талал (64') •Аль-Гамди Файсал64' (Аль-Бурайк Мохаммед (64') •Мухтар Али86' (Аль-Шехри Салех (86') •Аль-Давсари Салем•Хади Радиф Абдулла64' (Аль-Давсари Нассер (64') •Гариб Абдуррахман 35'
Ануин Саранон•Бурират Суфахан•Тхонгсонг Супхан•Прайсуван Джаккапхан•Чаннгом Сантипхап•Каман Критсада64' (Помпан Виратеп (64') •Юен Сарач•Вонгкорн Джароенсак88' (Промсрикаев Чаннаронг (88') •Канитсрибампен Ворачит73' (Чамратсами Пирадол (73') •Чаренраттанапиром Патхомпол88' (Пумчантуэк Рунграт (88') •Пейпхимай Тирасак73' (Джайдед Супачай (73')
25 января. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".
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