Сборные Кыргызстана и Омана едут домой после ничьей в последнем туре

В группе F Кубка Азии команды Кыргызстана и Омана играли за право выйти в плей-офф. Номинальным гостям нужна была любая победа, а сопернику либо три очка в сверхрезультативном матче, либо виктория с разницей в два гола и больше. В дебюте команда Омана повела после углового. Подачу прервал голкипер, но отбил мяч недалеко, и Мухсен аль-Гассани его добавил в сетку в борьбе - 0:1. У соперника Жоэлу Кожо головой замкнул навес с правого фланга, но этот гол отменили, был офсайд. Абдулрахман аль-Мушайфри был расторопнее пары соперников и в касание сильно пробил, но вратарь среагировал. Фархат Мусабеков в падении через себя запустил мяч в стойку, но и здесь тоже вне игры. Вратарь сборной Омана рванул на перехват прострела и не дотянулся, в итоге Кожо поразил пустые ворота - 1:1. Эти ничья отправляет домой обоих соперников.