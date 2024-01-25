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Кубок Азии по футболу

Сборные Кыргызстана и Омана едут домой после ничьей в последнем туре

25 Января 2024 • 20:05 Комментировать
Кыргызстан
1:1
Оман

В группе F Кубка Азии команды Кыргызстана и Омана играли за право выйти в плей-офф. Номинальным гостям нужна была любая победа, а сопернику либо три очка в сверхрезультативном матче, либо виктория с разницей в два гола и больше. В дебюте команда Омана повела после углового. Подачу прервал голкипер, но отбил мяч недалеко, и Мухсен аль-Гассани его добавил в сетку в борьбе - 0:1. У соперника Жоэлу Кожо головой замкнул навес с правого фланга, но этот гол отменили, был офсайд. Абдулрахман аль-Мушайфри был расторопнее пары соперников и в касание сильно пробил, но вратарь среагировал. Фархат Мусабеков в падении через себя запустил мяч в стойку, но и здесь тоже вне игры. Вратарь сборной Омана рванул на перехват прострела и не дотянулся, в итоге Кожо поразил пустые ворота - 1:1. Эти ничья отправляет домой обоих соперников.

Протокол игры  
Кыргызстан1:1Оман
  8'Аль-Гассани Мухсен (0:1)
(1:1) Кожо Жоэлу80'  
Токотаев ЕржанБраузман КристиянМамыралиев Суйунтбек 46' (Алмазбеков Бекназ ( 46'  78') Козубаев ТамирланМусабеков Фархат 87' (Кадыржанов Адиль ( 87') Мищенко Александр 87' (Шамурзаев Амантур ( 87') Кожо ЖоэлуАбдурахманов ОдилжонДуйшобеков БахтиярАлыкулов Гулжигит  43' 46' (Мерк Кай ( 46') Батырканов Эрнест 90' (Сталбеков Нурдоолот ( 90')
Запасные: Токтосунов ДастанбекДжумашев АтайЖыргалбек КайратСагынбаев БекжанИсламкулов МарсельАзаров Азим
Аль-Мухаини ИбрахимАль-Алави Аршад 89' (Аль-Мушайфри Абдулла ( 89') Аль-Браики ХалидАль Хамиси Ахмед  4' 31' (Дурбейн Фахми ( 31') Аль-Кааби АхмедАль-Яхмади Джамиль  90'Аль-Саади ХарибФаваз Абдулла 66' (Аль-Сабхи Иссам ( 66') Аль-Яхъя СалахАль-Мушайфри АбдулрахманАль-Гассани Мухсен 67' (Аль-Агбари Захир ( 67')
Запасные: Аль-Хабаши ГанимАль-Бусаиди АлиСалех МатазАль-Малки ОмарАль-Мушайфри МахмудАль-Равахи АхмедАль-Рашиди Файиз
25 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Омана сборная Кыргызстана

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