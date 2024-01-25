Сборная Кыргызстана впервые забила и не проиграла на Кубке Азии-2024, но всё равно покинула турнир после матча с Оманом

Сборные Кыргызстана и Омана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч группового этапа турнира состоялся 25 января на стадионе «Абдулла бил Халифа».

В последнем туре группового этапа кто-то из сегодняшних соперников должен был попрощаться с Кубком Азии. А возможно, и обе сборные. Команда Кыргызстана проиграла два стартовых матча, Оман однажды сумел сыграть вничью и находился на третьей строчке. Но, естественно, с такими показателями на продолжение борьбы рассчитывать не мог. Выходят в плей-офф четыре команды из шести, занявшие третью строчку. Поэтому победа была очень нужна обеим командам.

А «горели» больше футболисты Омана. Они вышли на матч с уверенностью в глазах, сразу же захватив территорию и мяч. Подопечные хорвата Иванковича больше атаковали, чаще находили зоны за спинами защитников Кыргызстана. А футболисты словака Тарковича будто немного тушевались. Именно этот стартовый натиск и принёс успех Оману.

Второй угловой заработали оманцы, нагнали народу буквально во вратарскую площадь, куда и пошла подача. Из этой гущи с трудом выпрыгнул Токотаев, но поймать мяч не сумел, а только лишь кулаком переправил его чуть дальше. На дальней штанге лучше всех разобрался Аль-Гассани, буквально занёсший мяч в ворота – 0:1.

Проверяли легитимность гола довольно долго. Не было ли фола на голкипере, пересёк ли мяч линию – в итоге всё по правилам. Сборная Омана быстро повела в счёте и стала играть спокойнее. Но всё равно чаще была в позиционных атаках. Тот же Аль-Гассани и Аль-Саади пытались вскрыть оборону Кыргызстана обостряющими передачами – не получалось. Но дело в том, что атаковать надо было как раз киргизам, а у них в нападении был полный штиль.

В перерыве Таркович сделал сразу две замены, выпустив Мерк и Алмазбекова, но свежесть этих футболистов тоже не помогал взбодрить ситуацию. Теперь уже Оман отдал мяч, больше защищался, однако сборная Кыргызстана никак не могла создать хотя бы опасный момент. Напротив, оманцы в контратаке могли забить второй мяч: Аль-Мушайфри на заброс из глубины вырвался из-за спин защитников, вывалился на рандеву с Токотаевым, но не сумел переиграть голкипера сильным ударом.

Это спасение голкипера побудило Кыргызстан на финальный штурм. За 10 минут до конца матча случился их первый гол на турнире: на заброс из глубины устремились Кожо и Аль-Мухаини. Жоэлу выиграл эпизод, прокинул голкипера и пробил уже по пустым воротам – 1:1. Оманцы тоже успели организовать навал, но Кыргызстан выстоял и впервые не проиграл на этом Кубке Азии. Два «сухих» поражения до этого и последнее место в группе у подопечных хорвата Тарковича.