Клинсманн пожаловался на судейство

Сборная Южной Кореи неприятно удивила своих фанатов в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии. Команда добилась лишь ничьей с Малайзией (3:3) и, как следствие, заняла второе место в квартете.

После финального свистка главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн выразил недовольство судейством.

«Пенальти в наши ворота не было. А перед другим голом Малайзии был фол против нашего игрока. Таким образом, два судейских решения принесли сопернику два гола. Но мы должны были действовать лучше и побеждать», - сказал Клинсманн.

Сборная Южной Кореи в ближайшие часы узнает имя своего соперника в 1/8 финала Кубка Азии.