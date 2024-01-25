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Кубок Азии по футболу

Клинсманн пожаловался на судейство

25 Января 2024 • 18:40 Комментировать
Южная Корея
3:3
Малайзия

Сборная Южной Кореи неприятно удивила своих фанатов в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии. Команда добилась лишь ничьей с Малайзией (3:3) и, как следствие, заняла второе место в квартете.

После финального свистка главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн выразил недовольство судейством.

«Пенальти в наши ворота не было. А перед другим голом Малайзии был фол против нашего игрока. Таким образом, два судейских решения принесли сопернику два гола. Но мы должны были действовать лучше и побеждать», - сказал Клинсманн.

Сборная Южной Кореи в ближайшие часы узнает имя своего соперника в 1/8 финала Кубка Азии.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Сборная Южной Кореи

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