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Кубок Азии по футболу

​Сборная Бахрейна обыграла Иорданию – обе команды вышли в плей-офф Кубка Азии

25 Января 2024 • 16:38 Комментировать
Иордания
0:1
Бахрейн

В заключительном туре группового этапа Кубка Азии играли сборные Иордании и Бахрейна. На момент начала игры команда Иордании возглавляла квартет, опережая Южную Корею по дополнительным показателям. Впрочем, в этом матче минимальную победу отпраздновала сборная Бахрейна за счёт гола в первом тайме.

Сборная Бахрейна набрала шесть очков и пробилась в плей-офф Кубка Азии с первого места. В 1/8 финала команда Бахрейна будет играть против Японии.

Сборная Иордании не слишком расстроилась – она тоже вышла в 1/8 финала, ведь с четырьмя очками вошла в число лучших третьих мест.

Протокол игры  
Иордания0:1Бахрейн
  34'Юсуф Абдулла (0:1)
Абу Лайла ЯзидНасиб АбдаллаЯсин Анас БаниАль-Аджалин Салем  56' 85' (Ратеб Салех ( 85') Шильбая ФерасХашиш МохаммадАвад ФадиАйед Раджай 74' (Садех Ибрагим ( 74') Абу-Джалбуш Юсеф 85' (Мари Бара ( 85') Ольван Али  67' 74' (Хамад Анас ( 74') Альнаимат Язан 74' (Аль-Дардур Хамза ( 74')
Запасные: Жуади АхмадАль-Араб ЯзанХаддад ЭхсанАль-Рашдан НизарMohammed Abu ZrayqАль-Тамари МуссаАль-Фахури Абдалла
Лутфалла ЭбрахимАдель Мохамед 81' (Аль-Экер Хуссаин ( 81') Бакер СайедАль-Хаям ВалидАль-Халаси АбдуллаАль-Шейх ДжассимАль-Хардан Мохаммед 81' (Аль-Вали Эбрахим ( 81') Мадан Али 62' (Mohammed Qayoom ( 62') Аль-Асвад Камиль 63' (Аль-Хумайдан Махди ( 63') Мархун Мохамед 71' (Аль Хатал Ибрагим ( 71') Юсуф Абдулла
Запасные: Али ХасанМозес ДжонаДжафер СайидАль Хашаш АбдуллаШабан МохамедХлайф ДжасемSalem Husain
25 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бахрейна Сборная Иордании

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