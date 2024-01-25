​Сборная Бахрейна обыграла Иорданию – обе команды вышли в плей-офф Кубка Азии

В заключительном туре группового этапа Кубка Азии играли сборные Иордании и Бахрейна. На момент начала игры команда Иордании возглавляла квартет, опережая Южную Корею по дополнительным показателям. Впрочем, в этом матче минимальную победу отпраздновала сборная Бахрейна за счёт гола в первом тайме.

Сборная Бахрейна набрала шесть очков и пробилась в плей-офф Кубка Азии с первого места. В 1/8 финала команда Бахрейна будет играть против Японии.

Сборная Иордании не слишком расстроилась – она тоже вышла в 1/8 финала, ведь с четырьмя очками вошла в число лучших третьих мест.