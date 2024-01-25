​Сборная Бахрейна обыграла Иорданию – обе команды вышли в плей-офф Кубка Азии

В заключительном туре группового этапа Кубка Азии играли сборные Иордании и Бахрейна. На момент начала игры команда Иордании возглавляла квартет, опережая Южную Корею по дополнительным показателям. Впрочем, в этом матче минимальную победу отпраздновала сборная Бахрейна за счёт гола в первом тайме.
Сборная Бахрейна набрала шесть очков и пробилась в плей-офф Кубка Азии с первого места. В 1/8 финала команда Бахрейна будет играть против Японии.
Сборная Иордании не слишком расстроилась – она тоже вышла в 1/8 финала, ведь с четырьмя очками вошла в число лучших третьих мест.
Протокол игры
|34'Юсуф Абдулла (0:1)
Абу Лайла Язид•Насиб Абдалла•Ясин Анас Бани•Аль-Аджалин Салем 56'85' (Ратеб Салех (85') •Шильбая Ферас•Хашиш Мохаммад•Авад Фади•Айед Раджай74' (Садех Ибрагим (74') •Абу-Джалбуш Юсеф85' (Мари Бара (85') •Ольван Али 67'74' (Хамад Анас (74') •Альнаимат Язан74' (Аль-Дардур Хамза (74')
Лутфалла Эбрахим•Адель Мохамед81' (Аль-Экер Хуссаин (81') •Бакер Сайед•Аль-Хаям Валид•Аль-Халаси Абдулла•Аль-Шейх Джассим•Аль-Хардан Мохаммед81' (Аль-Вали Эбрахим (81') •Мадан Али62' (Mohammed Qayoom (62') •Аль-Асвад Камиль63' (Аль-Хумайдан Махди (63') •Мархун Мохамед71' (Аль Хатал Ибрагим (71') •Юсуф Абдулла
25 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".
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