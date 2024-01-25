Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

​Южная Корея упустила из рук первое место в группе на Кубке Азии

25 Января 2024 • 16:37 Комментировать
Южная Корея
3:3
Малайзия

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Южной Кореи и Малайзии. Разумеется, корейская команда была явным фаворитом встречи. Этот статус «азиатские тигры» подтвердили, когда открыли счёт в середине первого тайма. Впрочем, по ходу второй половины встречи команда Южной Кореи оказалась ошеломлена двумя голами соперника. Это при этом, что команда Малайзии перед заключительным туром уже не имела шансов на выход в плей-офф после двух поражений. 

Корейцам пришлось проявлять характер и делать камбэк. Казалось, что команде это удалось, ведь в концовке она забила два гола. После того, как Сон в добавленное время реализовал пенальти, на табло загорелся счёт 3:2. Но сборная Малайзии откуда-то нашла силы для третьего гола - 3:3 в итоге. 

Сборная Южной Кореи упустила победу над Малайзией, а вместе с ней и первое место в группе. Сон и компания финишировали вторыми, набрав 5 очков. Дальше у корейцев - 1/8 финала. 

Протокол игры  
Южная Корея3:3Малайзия
(1:0) Чжон Ву-Ён21'  
  51'Халим Файсал (1:1)
  61'Айман Ариф (1:2)
(2:2) Кан-Ин Ли83'  
(3:2) Хын Мин Сон90'  
  90'Моралес Ромель (3:3)
Хён-У ЧоТхэ-Хван Ким IIМин-Чжэ КимКим Ён ГвонСоль Ен У 75' (О Хен-Гю ( 75') Кан-Ин ЛиЧхэ-Сон Ли II  19' 90' (Пак Ен-У ( 90') Ин-Бом Хван 62' (Хи-Чан Хван ( 62') Чжон Ву-Ён 75' (Чжин-Су Ким ( 75') Хын Мин СонГуэ-Сон Чо 62' (Хон Хён-Сок ( 62')
Запасные: Ким Джи СуЧжон Сын-ХенБум-Гын СонЧжун Ян ХёнМун Сон-МинПак Чжин СобЛи Сан-Мин
Хазми АхмадСаад ШахрулКоолс ДионТан Доминик 84' (Рашид Ахьяр ( 84') Тинг Дэниел СангСен-Лин Брендан 90' (Моралес Ромель ( 90') Уилкин СтюартКорбин-Онг ЛаверАйман Ариф 84' (Эльдстоль Джуниор ( 84') Лок Даррен 73' (Жозуэ Пауло ( 73') Халим Файсал 83' (Абба Сиамер ( 83')
Запасные: ЭндрикРасид СафавиФазаил АфикСумарех МохамадоуAhmad KhuzaimiГани АзриНазрель Шикх Изхан
25 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Южной Кореи сборная Малайзии

Новости по матчу

23 Января
22:50
Прогноз и ставка на матч Южная Корея — Малайзия Кубка Азии — 25 января 2024
11:03
Прогноз на точный счёт матча Южная Корея — Малайзия Кубка Азии — 25 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Иордания Иордания
Бахрейн Бахрейн
0
1
2.50 3.00 2.95
Видео
Окончен
Южная Корея Южная Корея
Малайзия Малайзия
3
3
1.03 13.00 45.00
Видео
25.01.24 в 18:00
Кыргызстан Кыргызстан
Оман Оман
5.00 3.25 1.77
Видео
25.01.24 в 18:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Таиланд Таиланд
1.36 4.60 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
16:38 · Кубок Азии
​Сборная Бахрейна обыграла Иорданию – обе команды вышли в плей-офф Кубка Азии
16:37 · Кубок Азии
​Южная Корея упустила из рук первое место в группе на Кубке Азии
24 Января
18:41 · Кубок Азии
​Гаджиев считает, что уровень сборных России и Узбекистана примерно одинаковый
16:39 · Кубок Азии
​Сборная Ирака заняла первое место в группе, выиграв и третий матч Кубка Азии
16:36 · Кубок Азии
​Япония разобралась с Индонезией и вышла в плей-офф Кубка Азии со второго места
14:08 · Кубок Азии
Шикунов: Сборная России сильнее Узбекистана и остальных команд Кубка Азии
23 Января
20:11 · Кубок Азии
Сборная Палестины обыграла соперников из Гонконга и вышла в плей-офф
20:08 · Кубок Азии
Азмун, Тареми и компания обыграли сборную ОАЭ
17:57 · Кубок Азии
​Сборная Сирии впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Азии – переводчик Купера прослезился
16:32 · Кубок Азии
​Узбекистан вышел в плей-офф Кубка Азии, сыграв вничью с Австралией
16:32 · Кубок Азии
​Сирия обыграла Индию и оказалась в плей-офф Кубка Азии
22 Января
20:09 · Кубок Азии
Сборная Таджикистана вырвала победу над командой Ливана и вышла из группы
20:02 · Кубок Азии
Сборная Катара выиграла в третьем матче подряд и отправила домой китайцев
21 Января
22:39 · Кубок Азии
Сборная Кыргызстана вдевятером не смогла отобрать очки у команды Саудовской Аравии
19:36 · Кубок Азии
Сборные Омана и Таиланда провели матч без голов
Все новости
Рекомендуем