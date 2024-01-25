​Южная Корея упустила из рук первое место в группе на Кубке Азии

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Южной Кореи и Малайзии. Разумеется, корейская команда была явным фаворитом встречи. Этот статус «азиатские тигры» подтвердили, когда открыли счёт в середине первого тайма. Впрочем, по ходу второй половины встречи команда Южной Кореи оказалась ошеломлена двумя голами соперника. Это при этом, что команда Малайзии перед заключительным туром уже не имела шансов на выход в плей-офф после двух поражений.

Корейцам пришлось проявлять характер и делать камбэк. Казалось, что команде это удалось, ведь в концовке она забила два гола. После того, как Сон в добавленное время реализовал пенальти, на табло загорелся счёт 3:2. Но сборная Малайзии откуда-то нашла силы для третьего гола - 3:3 в итоге.

Сборная Южной Кореи упустила победу над Малайзией, а вместе с ней и первое место в группе. Сон и компания финишировали вторыми, набрав 5 очков. Дальше у корейцев - 1/8 финала.