​Гаджиев считает, что уровень сборных России и Узбекистана примерно одинаковый

Известный тренер Гаджи Гаджиев оценил уровень сборных России и Узбекистана. Специалист считает уровень этих национальных команд приблизительно равным.

«Думаю, что у нас примерно одинаковый уровень с Узбекистаном. У них выросло очень много талантливых ребят, они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодёжных чемпионатах мира. Хорошие ребята у них выросли», - цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, что сборная Узбекистана накануне пробилась в плей-офф Кубка Азии. Команда в трёх матчах групповой стадии набрала пять очков. Узбекистанцы пропустили вперёд только команду Австралии (7 очков), с которой сыграли вничью (1:1).