​Сборная Ирака заняла первое место в группе, выиграв и третий матч Кубка Азии

В заключительном туре групповой стадии Кубка Азии отношения на футбольном поле выясняли сборные Ирака и Вьетнама. Футболисты из Ирака доминировали, но открыть счёт в конце первого тайма смогли их соперники. Правда, в скором времени вьетнамцы остались в меньшинстве, что стало определяющим событием.

Второй тайм оказался событийным и насыщенным. Несмотря на удаление, команда Вьетнама оказывала сопротивление и даже смогла превратить 1:2 в 2:2. Впрочем, сборная Ирака всё-таки смогла вырвать победу, реализовав пенальти на 12-й добавленной минуте – 3:2.

Сборная Ирака набрала девять очков и вышла в плей-офф Кубка Азии с первого места. Сборная Вьетнама заняла последнее место с нулём в графе баллов.