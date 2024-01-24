Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

​Япония разобралась с Индонезией и вышла в плей-офф Кубка Азии со второго места

24 Января 2024 • 16:36 Комментировать
Япония
3:1
Индонезия
окончен

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Японии и Индонезии. «Синие самураи» уверенно разобрались со своим соперником – победа 3:1. Главным героем встречи стал Аясэ Уэда, оформивший дубль.

Сборная Японии в трёх прошедших матчах групповой стадии набрала шесть очков и пробилась в плей-офф со второго места. Выше финишировала команда Ирака (9 очков). Сборная Индонезии финишировала третьей с тремя очками. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, но всё зависит от результата в других группах.

Протокол игры  
Япония3:1Индонезия
(1:0) Уэда Аясэ6'  
(2:0) Уэда Аясэ52'  
(3:0) Хубнер Джастин88'  
  90'Уолш Сэнди (3:1)
Судзуки ДзионМайкума СейяТомиясу Такэхиро 82' (Ватанабэ Цуёси ( 82') Матида КокиНакаяма ЮтаКубо Такефуса 82' (Сано Каису ( 82') Эндо Ватару  68'Хатате Рео 69' (Минамино Такуми ( 69'  70') Доан Рицу 86' (Ито Дзюня ( 86') Уэда АясэНакамура Кейто 69' (Маэда Дайдзэн ( 69')
Запасные: Асано ТакумаСугавара ЮкинариМаэкава ДайяТанигути СёгоИто ХирокиМорита ХидемасаХосоя Мао
Сутариади Эрнандо АриРидхо РизкиАмат Хорди  77'Хубнер Джастин  78'Уолш СэндиАрхан ПраматаМаулана Эги 73' (Бэгготт Элкан ( 73') Йеннер ИварФердинан МарселиноСаюри Якоб 54' (Сулаеман Витан ( 54') Стрёйк Рафаэль  42' 89' (Камбуйа Рики ( 89')
Запасные: Клок МаркСетьяно АдамМангкуалам АснавиПрасетио ВахьюАргавината НадеоРиянди МухаммадПаттинама ШейнСулистяван ДендиБинтанг Хокки
24 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Сборная Индонезии

Новости по матчу

23 Января
10:39
Прогноз на точный счёт матча Япония — Индонезия Кубка Азии — 24 января 2024
22 Января
10:12
Бесплатный прогноз и ставка на матч Япония — Индонезия Кубка Азии — 24 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро ​У Роналду спросили, выиграет ли он шестой «Золотой мяч»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ирак Ирак
Вьетнам Вьетнам
3
2
1.59 3.90 5.40
Видео
Окончен
Япония Япония
Индонезия Индонезия
3
1
1.03 13.00 45.00
Видео
25.01.24 в 14:30
Иордания Иордания
Бахрейн Бахрейн
2.50 3.00 2.95
Видео
25.01.24 в 14:30
Южная Корея Южная Корея
Малайзия Малайзия
1.03 13.00 45.00
Видео
25.01.24 в 18:00
Кыргызстан Кыргызстан
Оман Оман
5.00 3.25 1.77
Видео
25.01.24 в 18:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Таиланд Таиланд
1.36 4.60 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
16:39 · Кубок Азии
​Сборная Ирака заняла первое место в группе, выиграв и третий матч Кубка Азии
16:36 · Кубок Азии
​Япония разобралась с Индонезией и вышла в плей-офф Кубка Азии со второго места
14:08 · Кубок Азии
Шикунов: Сборная России сильнее Узбекистана и остальных команд Кубка Азии
23 Января
20:11 · Кубок Азии
Сборная Палестины обыграла соперников из Гонконга и вышла в плей-офф
20:08 · Кубок Азии
Азмун, Тареми и компания обыграли сборную ОАЭ
17:57 · Кубок Азии
​Сборная Сирии впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Азии – переводчик Купера прослезился
16:32 · Кубок Азии
​Узбекистан вышел в плей-офф Кубка Азии, сыграв вничью с Австралией
16:32 · Кубок Азии
​Сирия обыграла Индию и оказалась в плей-офф Кубка Азии
22 Января
20:09 · Кубок Азии
Сборная Таджикистана вырвала победу над командой Ливана и вышла из группы
20:02 · Кубок Азии
Сборная Катара выиграла в третьем матче подряд и отправила домой китайцев
21 Января
22:39 · Кубок Азии
Сборная Кыргызстана вдевятером не смогла отобрать очки у команды Саудовской Аравии
19:36 · Кубок Азии
Сборные Омана и Таиланда провели матч без голов
20 Января
19:30 · Кубок Азии
Сборная Бахрейна на 90-й минуте вырвала победу в игре с командой Малайзии
19 Января
22:28 · Кубок Азии
Сборная Ирана пробилась в плей-офф, ожидаемо одолев соперников из Гонконга
19:34 · Кубок Азии
Гол с пенальти позволил сборной Индонезии одержать первую победу на Кубке Азии
Все новости
Рекомендуем