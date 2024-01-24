​Япония разобралась с Индонезией и вышла в плей-офф Кубка Азии со второго места

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Японии и Индонезии. «Синие самураи» уверенно разобрались со своим соперником – победа 3:1. Главным героем встречи стал Аясэ Уэда, оформивший дубль.

Сборная Японии в трёх прошедших матчах групповой стадии набрала шесть очков и пробилась в плей-офф со второго места. Выше финишировала команда Ирака (9 очков). Сборная Индонезии финишировала третьей с тремя очками. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, но всё зависит от результата в других группах.