​Япония разобралась с Индонезией и вышла в плей-офф Кубка Азии со второго места

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Японии и Индонезии. «Синие самураи» уверенно разобрались со своим соперником – победа 3:1. Главным героем встречи стал Аясэ Уэда, оформивший дубль.
Сборная Японии в трёх прошедших матчах групповой стадии набрала шесть очков и пробилась в плей-офф со второго места. Выше финишировала команда Ирака (9 очков). Сборная Индонезии финишировала третьей с тремя очками. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, но всё зависит от результата в других группах.
Протокол игры
|(1:0) Уэда Аясэ6'
|(2:0) Уэда Аясэ52'
|(3:0) Хубнер Джастин88'
|90'Уолш Сэнди (3:1)
Судзуки Дзион•Майкума Сейя•Томиясу Такэхиро82' (Ватанабэ Цуёси (82') •Матида Коки•Накаяма Юта•Кубо Такефуса82' (Сано Каису (82') •Эндо Ватару• 68'Хатате Рео69' (Минамино Такуми (69') • 70'Доан Рицу86' (Ито Дзюня (86') •Уэда Аясэ•Накамура Кейто69' (Маэда Дайдзэн (69')
Сутариади Эрнандо Ари•Ридхо Ризки•Амат Хорди• 77'Хубнер Джастин• 78'Уолш Сэнди•Архан Прамата•Маулана Эги73' (Бэгготт Элкан (73') •Йеннер Ивар•Фердинан Марселино•Саюри Якоб54' (Сулаеман Витан (54') •Стрёйк Рафаэль 42'89' (Камбуйа Рики (89')
24 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".
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