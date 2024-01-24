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Кубок Азии по футболу

Шикунов: Сборная России сильнее Узбекистана и остальных команд Кубка Азии

24 Января 2024 • 14:08 Комментировать
Австралия
1:1
Узбекистан

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов оценил возможности сборной России на Кубке Азии в сравнении с национальной команды Узбекистана.

«Ясно, что наша сборная сильнее Узбекистана и всех сборных, которые там выступают. Поэтому в нашем чемпионате один человек из Узбекистана и играет — Файзуллаев. Им тяжело играть даже в нашем чемпионате, иначе бы много народу было», — приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, наличие всего одного футболиста из Узбекистана на уровне топ-клубов РПЛ, а именно Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА, показывает уровень футболистов азиатской страны.

Сборная Узбекистана заняла второе место в группе В с Австралией, Сирией и Индией, что позволит продолжить борьбу за континентальный трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
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