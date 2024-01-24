Шикунов: Сборная России сильнее Узбекистана и остальных команд Кубка Азии

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов оценил возможности сборной России на Кубке Азии в сравнении с национальной команды Узбекистана.

«Ясно, что наша сборная сильнее Узбекистана и всех сборных, которые там выступают. Поэтому в нашем чемпионате один человек из Узбекистана и играет — Файзуллаев. Им тяжело играть даже в нашем чемпионате, иначе бы много народу было», — приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, наличие всего одного футболиста из Узбекистана на уровне топ-клубов РПЛ, а именно Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА, показывает уровень футболистов азиатской страны.

Сборная Узбекистана заняла второе место в группе В с Австралией, Сирией и Индией, что позволит продолжить борьбу за континентальный трофей.