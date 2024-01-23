Азмун, Тареми и компания обыграли сборную ОАЭ

В группе С Кубка Азии сборные Ирана и ОАЭ вели борьбу за первое место. В первой четверти противостояния все моменты завершал Сердар Азмун, но постоянно промахивался. Из пределов вратарской Мехди Тареми перебросил голкипера, и мяч полетел вдоль рамки. Тут же Азмун бросил в отрыв Тареми, и тот реализовал выход один на один. Атака иранцев левым краем поля с навесом на Али Голизаде, который был точен, пробивая головой с семи метров, но все же там офсайд. Яхья Альгассани пробросил мяч в штрафной и получил по ногам - пенальти. Пострадавший бил по воротам в левый угол, и кипер выручил. В ответ Азмун перехватил мяч, вел его к штрафной и помог Тареми удвоить счет. Еще атака, и уже Азмун оказался сам перед воротами, удар точный, но из офсайда. Алиреза Джаханбакш пробил по практически пустым воротам - перекладина, добивание Мохаммада Мохеби - гол. Но ранее было нарушение правил. Азмун убегал один на один и не попал в створ. На 90-й минуте Альгассани ворвался в штрафную и поразил дальний угол - 2:1. Этот гол позволил команде ОАЭ остаться на втором месте, а Иран с 9 очками выиграл группу.