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Кубок Азии по футболу

Азмун, Тареми и компания обыграли сборную ОАЭ

23 Января 2024 • 20:08 Комментировать
Иран
2:1
ОАЭ
1 1.72 X 3.40 2 6.30
2-й тайм

В группе С Кубка Азии сборные Ирана и ОАЭ вели борьбу за первое место. В первой четверти противостояния все моменты завершал Сердар Азмун, но постоянно промахивался. Из пределов вратарской Мехди Тареми перебросил голкипера, и мяч полетел вдоль рамки. Тут же Азмун бросил в отрыв Тареми, и тот реализовал выход один на один. Атака иранцев левым краем поля с навесом на Али Голизаде, который был точен, пробивая головой с семи метров, но все же там офсайд. Яхья Альгассани пробросил мяч в штрафной и получил по ногам - пенальти. Пострадавший бил по воротам в левый угол, и кипер выручил. В ответ Азмун перехватил мяч, вел его к штрафной и помог Тареми удвоить счет. Еще атака, и уже Азмун оказался сам перед воротами, удар точный, но из офсайда. Алиреза Джаханбакш пробил по практически пустым воротам - перекладина, добивание Мохаммада Мохеби - гол. Но ранее было нарушение правил. Азмун убегал один на один и не попал в створ. На 90-й минуте Альгассани ворвался в штрафную и поразил дальний угол - 2:1. Этот гол позволил команде ОАЭ остаться на втором месте, а Иран с 9 очками выиграл группу.

Протокол игры  
Иран2:1ОАЭ
(1:0) Тареми Мехди26'  
(2:0) Тареми Мехди65'  
  90'Альгассани Яхья (2:1)
Бейранванд АлирезаМохаррами Садех  41' 45' (Резаэян Рамин ( 45') Канаани Хоссейн  62'Халилзаде ШоджаХаджсафи ЭсханЭззатоллахи СаидГоддос Саман 67' (Мохеби Мохаммад ( 67') Голизаде Али 67' (Эбрахими Омид ( 67') Тареми МехдиГайеди Мехди 67' (Джаханбахш Алиреза ( 67') Азмун Сердар 87' (Асади Реза ( 87')
Запасные: Хоссейни ХоссейнНиазманд ПаямЧешми РузбехАнсарифард КаримТораби МехдиМоганлу ШахриярМохаммади Милад
Еиса ХалидАлдханхани Халед II  72' 74' (Идрисс Абдуллах ( 74') Хашеми ХалидАбельазиз БадерСултан ЗаедАль-Маазми ХарибАль-Зааби Тахнун  54' 57' (Канедо Кайо ( 57') Маджид Рашид 85' (Салмеен Абдулла ( 85') Рамадан АбдаллаСалех Али 85' (Лима Фабио ( 85') Альгассани Яхья
Запасные: Аль-Балуши МохаммедНадер ЯхьяХамис Абдулрахман СалехАль-Аттас МохамедДжамиль Ахмед АбдуллаАль-Балуши АлиАли ХасифАли Хассан Хамза
23 января. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Оаэ Сборная Ирана Сердар Азмун Мехди Тареми ещё теги

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ИРАН ОАЭ
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