​Сборная Сирии впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Азии – переводчик Купера прослезился

Сборная Сирии во вторник обыграла Индию со счётом 1:0. Команда Эктора Купера финишировала третьей в своём квартете, но она точно окажется в четвёрке лучших третьих мест. Таким образом, Сирия вышла в 1/8 финала Кубка Азии.

Стоит сказать, что сборная Сирии пробилась в плей-офф Кубка Азии впервые в своей истории.

После финального свистка рулевой сирийской национальной команды Эктор Купер давал интервью каналу beIN Sports. В ходе общения переводчик аргентинского тренера прослезился, как и интервьюер.

Соперник сборной Сирии по 1/8 финала Кубка Азии определится позже.