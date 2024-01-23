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Кубок Азии по футболу

Сборные Узбекистана и Австралии по разу пробили в створ, сыграли вничью и синхронно вышли в плей-офф Кубка Азии

23 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Австралия
1:1
Узбекистан
окончен

Сборные Австралии и Узбекистана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч группового этапа турнира состоялся 23 января на стадионе «Абдулла бил Халифа».

Протокол игры  
Австралия1:1Узбекистан
(1:0) Бойл Мартин45'  
  78'Тургунбаев Азизбек (1:1)
Райан МэттьюАткинсон Натаниэль 90' (Тилио Марко ( 90') Суттар Гарри  50'Роулс КайБехич АзизМакгри Райли  70' 83' (О'Нил Эйден ( 83') Баккус Кенау 83' (Форнароли Бруно ( 83') Ирвайн ДжексонБойл Мартин 72' (Меткалф Коннор ( 72') Йенги КусиниБос Джордан 90' (Миллер Льюис ( 90')
Запасные: Силвера СамуэлЛоуренс ТомасДенг ТомасАйдэйл ДжонБерджесс КэмеронЯзбек ПатрикГудвин Крейг
Юсупов УткирАбдуллаев Абдулла IIЭшмурадов Умар  25'Ашурматов РустамAбдурахматов ЗафармуродСайфиев ФаррухЭркинов Хожимат 63' (Сергеев Игорь ( 63'Искандеров Джамшид 84') Хамробеков Одилжон  45'Шукуров Отабек  45'Урунов Остон 46' (Машарипов Джалолиддин ( 46') Файзуллаев Аббосбек 63' (Тургунбаев Азизбек ( 63')
Запасные: Диёр ХолматовАбдухаликов БобурХамралиев МухаммадкодирУмаров ШохбозЭргашев БотиралиАмонов АзизбекНематов АбдувохидБолтабаев Джамшид
23 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

Довольно просто преодолеть групповой этап Кубка Азии – две команды выходят в плей-офф напрямую, ещё и третье место имеет неплохие шансы. Перед очным матчем Австралия и Узбекистан практически не задумывались о турнирных раскладах. Австралийцы выиграли оба матча и почти обеспечили себе первое место в группе – нужно было не проиграть Узбекистану. А футболисты Сречко Катанеца чтобы остаться на второй строчке должны были не проиграть Австралии. Да и проиграть можно было, если Сирии разгромно не справится с Индией.

В стартовом составе сборной Узбекистана появились знакомые нам по РПЛ Файзуллаев, Урунов и Ашурматов, однако захватить инициативу они не смогли. Австралийцы чувствовали себя уверенно, сразу прибрали мяч к своим ногам. Случился даже быстрый гол: после длительной перепасовки и рывка из глубины отличился Кусини. Вот только Йенги выбегал из офсайда, поэтому мяч не засчитали.

Австралийцы продолжали наращивать давление. Вроде и не усердствовали, а вроде совсем закрыли узбеков на своей половине поля. Умар Эшмурадов срубил всё того же Кусини, рвавшегося на рандеву с голкипером, но получил только жёлтую карточку. А со штрафного Макгри пробил выше ворот. Затем шикарный шанс имел опять Макгри. С точки пенальти замыкал он фланговый прострел Кусини, вновь пальнув выше ворот.

Казалось, эпизод заигран, но тут включился VAR. Хамробеков рукой сыграл, прерывая прострел Кусини – после долгой паузы и просмотра повторов арбитры этот эпизод заметили. Узбекский защитник получил жёлтую карточку, а Австралия – право на пенальти. Шло уже компенсированное к первому тайму время, когда Мартин Бойл ударом с «точки» разбросал по разным углам голкипера и мяч – 1:0.

Мог прилететь австралийский гол и из раздевалки. Бойл теперь уже выступал в качестве ассистента, а на его прострел откликнулся Бос – удар Джордана метров с восьми сблокировал защитник. Сборная Узбекистана же почти ничем не отвечала, к середине второго тайма не случилось ни одного удара в створ ворот. Но из ниоткуда взялся целый гол. С левого фланга прилетела подача Машарипова на линию вратарской площади, а Азизбек Тургунбаев перепрыгнул защитника и пробил точно – 1:1.

Вот так одним ударом в створ ворот и обошлись команды. Оба попадания преобразовались в гол, а Австралия и Узбекистан разошлись миром, обеспечив себе выход в плей-офф Кубка Азии. Сборная Сирии переиграла Индию, но осталась на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австралии Сборная Узбекистана

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Прогноз на точный счёт матча Австралия — Узбекистан Кубка Азии — 23 января 2024
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