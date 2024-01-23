Сборные Узбекистана и Австралии по разу пробили в створ, сыграли вничью и синхронно вышли в плей-офф Кубка Азии

Сборные Австралии и Узбекистана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч группового этапа турнира состоялся 23 января на стадионе «Абдулла бил Халифа».

Довольно просто преодолеть групповой этап Кубка Азии – две команды выходят в плей-офф напрямую, ещё и третье место имеет неплохие шансы. Перед очным матчем Австралия и Узбекистан практически не задумывались о турнирных раскладах. Австралийцы выиграли оба матча и почти обеспечили себе первое место в группе – нужно было не проиграть Узбекистану. А футболисты Сречко Катанеца чтобы остаться на второй строчке должны были не проиграть Австралии. Да и проиграть можно было, если Сирии разгромно не справится с Индией.

В стартовом составе сборной Узбекистана появились знакомые нам по РПЛ Файзуллаев, Урунов и Ашурматов, однако захватить инициативу они не смогли. Австралийцы чувствовали себя уверенно, сразу прибрали мяч к своим ногам. Случился даже быстрый гол: после длительной перепасовки и рывка из глубины отличился Кусини. Вот только Йенги выбегал из офсайда, поэтому мяч не засчитали.

Австралийцы продолжали наращивать давление. Вроде и не усердствовали, а вроде совсем закрыли узбеков на своей половине поля. Умар Эшмурадов срубил всё того же Кусини, рвавшегося на рандеву с голкипером, но получил только жёлтую карточку. А со штрафного Макгри пробил выше ворот. Затем шикарный шанс имел опять Макгри. С точки пенальти замыкал он фланговый прострел Кусини, вновь пальнув выше ворот.

Казалось, эпизод заигран, но тут включился VAR. Хамробеков рукой сыграл, прерывая прострел Кусини – после долгой паузы и просмотра повторов арбитры этот эпизод заметили. Узбекский защитник получил жёлтую карточку, а Австралия – право на пенальти. Шло уже компенсированное к первому тайму время, когда Мартин Бойл ударом с «точки» разбросал по разным углам голкипера и мяч – 1:0.

Мог прилететь австралийский гол и из раздевалки. Бойл теперь уже выступал в качестве ассистента, а на его прострел откликнулся Бос – удар Джордана метров с восьми сблокировал защитник. Сборная Узбекистана же почти ничем не отвечала, к середине второго тайма не случилось ни одного удара в створ ворот. Но из ниоткуда взялся целый гол. С левого фланга прилетела подача Машарипова на линию вратарской площади, а Азизбек Тургунбаев перепрыгнул защитника и пробил точно – 1:1.

Вот так одним ударом в створ ворот и обошлись команды. Оба попадания преобразовались в гол, а Австралия и Узбекистан разошлись миром, обеспечив себе выход в плей-офф Кубка Азии. Сборная Сирии переиграла Индию, но осталась на третьей строчке.