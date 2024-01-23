​Узбекистан вышел в плей-офф Кубка Азии, сыграв вничью с Австралией

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Австралии и Узбекистана. Австралийцы ещё до игры гарантировали себе место в плей-офф, но они сохраняли мотивацию, ведь хотели финишировать в группе первыми. Для этого команде Австралии было достаточно не проиграть.
В концовке первого тайма Австралия повела в счёте, когда пенальти реализовал Мартин Бойл. Узбекистанцы отыгрались лишь на 78-й минуте – голом отметился Азизбек Тургунбаев.
Счёт 1:1 стал итоговым. Сборная Австралии вышла в плей-офф Кубка Азии с первого места (7 очков), а сборная Узбекистана – со второго (5 очков).
Протокол игры
|(1:0) Бойл Мартин45'
|78'Тургунбаев Азизбек (1:1)
Райан Мэттью•Аткинсон Натаниэль90' (Тилио Марко (90') •Суттар Гарри• 50'Роулс Кай•Бехич Азиз•Макгри Райли 70'83' (О'Нил Эйден (83') •Баккус Кенау83' (Форнароли Бруно (83') •Ирвайн Джексон•Бойл Мартин72' (Меткалф Коннор (72') •Йенги Кусини•Бос Джордан90' (Миллер Льюис (90')
Юсупов Уткир•Абдуллаев Абдулла II•Эшмурадов Умар• 25'Ашурматов Рустам•Aбдурахматов Зафармурод•Сайфиев Фаррух•Эркинов Хожимат63' (Сергеев Игорь (63'•Искандеров Джамшид84') •Хамробеков Одилжон• 45'Шукуров Отабек• 45'Урунов Остон46' (Машарипов Джалолиддин (46') •Файзуллаев Аббосбек63' (Тургунбаев Азизбек (63')
23 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".
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