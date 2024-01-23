​Узбекистан вышел в плей-офф Кубка Азии, сыграв вничью с Австралией

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Австралии и Узбекистана. Австралийцы ещё до игры гарантировали себе место в плей-офф, но они сохраняли мотивацию, ведь хотели финишировать в группе первыми. Для этого команде Австралии было достаточно не проиграть.

В концовке первого тайма Австралия повела в счёте, когда пенальти реализовал Мартин Бойл. Узбекистанцы отыгрались лишь на 78-й минуте – голом отметился Азизбек Тургунбаев.

Счёт 1:1 стал итоговым. Сборная Австралии вышла в плей-офф Кубка Азии с первого места (7 очков), а сборная Узбекистана – со второго (5 очков).