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Кубок Азии по футболу

​Узбекистан вышел в плей-офф Кубка Азии, сыграв вничью с Австралией

23 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Австралия
1:1
Узбекистан
окончен

В третьем туре группового этапа Кубка Азии встречались сборные Австралии и Узбекистана. Австралийцы ещё до игры гарантировали себе место в плей-офф, но они сохраняли мотивацию, ведь хотели финишировать в группе первыми. Для этого команде Австралии было достаточно не проиграть. 

В концовке первого тайма Австралия повела в счёте, когда пенальти реализовал Мартин Бойл. Узбекистанцы отыгрались лишь на 78-й минуте – голом отметился Азизбек Тургунбаев.

Счёт 1:1 стал итоговым. Сборная Австралии вышла в плей-офф Кубка Азии с первого места (7 очков), а сборная Узбекистана – со второго (5 очков).

Протокол игры  
Австралия1:1Узбекистан
(1:0) Бойл Мартин45'  
  78'Тургунбаев Азизбек (1:1)
Райан МэттьюАткинсон Натаниэль 90' (Тилио Марко ( 90') Суттар Гарри  50'Роулс КайБехич АзизМакгри Райли  70' 83' (О'Нил Эйден ( 83') Баккус Кенау 83' (Форнароли Бруно ( 83') Ирвайн ДжексонБойл Мартин 72' (Меткалф Коннор ( 72') Йенги КусиниБос Джордан 90' (Миллер Льюис ( 90')
Запасные: Силвера СамуэлЛоуренс ТомасДенг ТомасАйдэйл ДжонБерджесс КэмеронЯзбек ПатрикГудвин Крейг
Юсупов УткирАбдуллаев Абдулла IIЭшмурадов Умар  25'Ашурматов РустамAбдурахматов ЗафармуродСайфиев ФаррухЭркинов Хожимат 63' (Сергеев Игорь ( 63'Искандеров Джамшид 84') Хамробеков Одилжон  45'Шукуров Отабек  45'Урунов Остон 46' (Машарипов Джалолиддин ( 46') Файзуллаев Аббосбек 63' (Тургунбаев Азизбек ( 63')
Запасные: Диёр ХолматовАбдухаликов БобурХамралиев МухаммадкодирУмаров ШохбозЭргашев БотиралиАмонов АзизбекНематов АбдувохидБолтабаев Джамшид
23 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

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