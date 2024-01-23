​Сирия обыграла Индию и сохранила реальные шансы на выход в плей-офф Кубка Азии

В третьем туре групповой стадии Кубка Азии пересеклись сборные Сирии и Индии. В этом матче на табло долгое время горели два нуля. Гол зрители увидели только на 76-й минуте, когда в воротах индийцев расписался Омар Хрибин.

До финального свистка счёт 1:0 сохранился. Сборная Сирии (4 очка) обыграла Индию (0 очков), но заняла третье место в группе, поскольку Узбекистан (5 очков) сыграл вничью с Австралией (7 очков). Сирийцы могут выйти в плей-офф, если попадут в число четырёх лучших из шести третьих мест. Они уже выше Китая, поэтому шансы достаточно высоки.