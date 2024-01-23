​Сирия обыграла Индию и оказалась в плей-офф Кубка Азии

В третьем туре групповой стадии Кубка Азии пересеклись сборные Сирии и Индии. В этом матче на табло долгое время горели два нуля. Гол зрители увидели только на 76-й минуте, когда в воротах индийцев расписался Омар Хрибин.
До финального свистка счёт 1:0 сохранился. Сборная Сирии (4 очка) обыграла Индию (0 очков), но заняла третье место в группе, поскольку Узбекистан (5 очков) сыграл вничью с Австралией (7 очков). При этом сирийцы точно войдут в число четырёх лучших из шести третьих мест, а это означает, что они пробились в плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Хрибин Омар76'
Мадания Ахмад•Ус Абдул Рахман• 26'Оусоу Айхам•Крума Таер•Аджан Моаяд•Аль-Асвад Махмуд82' (Анз Мохаммад (82') •Элиас Халиль•Хэм Эзекиль•Рамадан Аммар69' (Аль-Дали Алаа (69') •Эсар Ибраим•Саббаг Пабло46' (Хрибин Омар (46') 77'
Сандху Гурприт•Бхеке Рахул• 2'Джинган Сандеш47' (Пуджари Никхил (47') •Босе Субхасиш•Мишра Акаш•Лаленгмавия80' (Тапа Анируд (80') •Тангри Дипак64' (Самад Сахал (64') •Чхангте Лаллианзуала•Сингх Манвир64' (Сингх Суреш (64') •Сингх Наорем 26'46' (Сингх Уданта (46') •Чхетри Сунил
23 января. Стадион "Эль-Байт".
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