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Кубок Азии по футболу

​Сирия обыграла Индию и оказалась в плей-офф Кубка Азии

23 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Сирия
1:0
Индия

В третьем туре групповой стадии Кубка Азии пересеклись сборные Сирии и Индии. В этом матче на табло долгое время горели два нуля. Гол зрители увидели только на 76-й минуте, когда в воротах индийцев расписался Омар Хрибин.

До финального свистка счёт 1:0 сохранился. Сборная Сирии (4 очка) обыграла Индию (0 очков), но заняла третье место в группе, поскольку Узбекистан (5 очков) сыграл вничью с Австралией (7 очков). При этом сирийцы точно войдут в число четырёх лучших из шести третьих мест, а это означает, что они пробились в плей-офф. 

Протокол игры  
Сирия1:0Индия
(1:0) Хрибин Омар76'  
Мадания АхмадУс Абдул Рахман  26'Оусоу АйхамКрума ТаерАджан МоаядАль-Асвад Махмуд 82' (Анз Мохаммад ( 82') Элиас ХалильХэм ЭзекильРамадан Аммар 69' (Аль-Дали Алаа ( 69') Эсар ИбраимСаббаг Пабло 46' (Хрибин Омар ( 46'  77')
Запасные: Аль-Хоули МуайядКердагли ХаледХамишех КамельДженьят АмроАльма ИбрагимАбрахам ЭльмарЯкуб АнтониоЮссеф ФахдМоса Таха
Сандху ГурпритБхеке Рахул  2'Джинган Сандеш 47' (Пуджари Никхил ( 47') Босе СубхасишМишра АкашЛаленгмавия 80' (Тапа Анируд ( 80') Тангри Дипак 64' (Самад Сахал ( 64') Чхангте ЛаллианзуалаСингх Манвир 64' (Сингх Суреш ( 64') Сингх Наорем  26' 46' (Сингх Уданта ( 46') Чхетри Сунил
Запасные: Колако ЛистонСингх АмриндерПравин РахулКаит ВишалФернандес БрэндонСингх МехтабКотал Притам
23 января. Стадион "Эль-Байт".

 

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