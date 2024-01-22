Сборная Таджикистана вырвала победу над командой Ливана и вышла из группы

Сборные Таджикистана и Ливана боролись за выход из группы А Кубка Азии. У соперников было по очку после двух туров, и победитель наверняка выходил в плей-офф. Первая треть осталась за номинальными гостями, но вратарь соперника выручал. Команда Таджикистана едва не повела - Шервони Мабатшоев справа перебросил вратаря, и защитник на ленточке выручил. Мабатшоев на 45-й минуте с правого фланга ворвался в штрафную и с рикошетом забил, но из офсайда.

В первой атаке второго тайма с линии штрафной в дальнюю девятку стрельнул Жради Бассель - 0:1. Кассем аль-Зейн получил прямую красную карточку на 54-й минуте. Алишер Джалилов, казалось, сравнял счет, но вне игры. Парвизджон Умарбаев со штрафного поразил правый нижний угол ворот - 1:1. Судья добавил 16 минут ко второму тайму, и сразу Таджикистан повел - подача справа на ближнюю штангу, и Нуриддин Хамрокулов поразил дальний угол - 2:1.

Сборная Таджикистана и при равном счете занимала второе место, а, добыв победу, стала второй с запасом. Китай набрал два очка, Ливан - одно.