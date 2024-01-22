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Кубок Азии по футболу

Сборная Таджикистана вырвала победу над командой Ливана и вышла из группы

22 Января 2024 • 20:09 Комментировать
Таджикистан
2:1
Ливан

Сборные Таджикистана и Ливана боролись за выход из группы А Кубка Азии. У соперников было по очку после двух туров, и победитель наверняка выходил в плей-офф. Первая треть осталась за номинальными гостями, но вратарь соперника выручал. Команда Таджикистана едва не повела - Шервони Мабатшоев справа перебросил вратаря, и защитник на ленточке выручил. Мабатшоев на 45-й минуте с правого фланга ворвался в штрафную и с рикошетом забил, но из офсайда.

В первой атаке второго тайма с линии штрафной в дальнюю девятку стрельнул Жради Бассель - 0:1. Кассем аль-Зейн получил прямую красную карточку на 54-й минуте. Алишер Джалилов, казалось, сравнял счет, но вне игры. Парвизджон Умарбаев со штрафного поразил правый нижний угол ворот  - 1:1. Судья добавил 16 минут ко второму тайму, и сразу Таджикистан повел - подача справа на ближнюю штангу, и Нуриддин Хамрокулов поразил дальний угол - 2:1.

Сборная Таджикистана и при равном счете занимала второе место, а, добыв победу, стала второй с запасом. Китай набрал два очка, Ливан - одно.

Протокол игры  
Таджикистан2:1Ливан
  48'Жради Бассель (0:1)
(1:1) Умарбаев Парвизджон81'  
(2:1) Хамрокулов Нуриддин90'  
Ятимов РустамСафаров МанучехрХанонов ВахдатДжурабаев Зоир  27'Назаров Ахтам 90' (Давлатмир Табрези ( 90'  90') Мабатшоев Шервони 72' (Самиев Шахром ( 72') Умарбаев ПарвизджонШукуров Алишер 72' (Хамрокулов Нуриддин ( 72') Панджшанбе Эхсони  90'Соиров Рустам 72' (Рахимов Мухаммадчон ( 72') Джалилов Алишер 88' (Хайлоев Руслан ( 88')
Запасные: Хасанов МухриддинАлиджони АйниСафаров ВайсиддинАзизбоев МухаммадалиКурбонов СодикджонТурсунов КомронБаротов Далер
Матар Мостафа  77'Хамис ХалилМишель АлександерАль-Зейн Кассем  54'Зейн Хуссейн  90'Тнеш Али 82' (Битар Габриэль ( 82') Жради Бассель 82' (Лахуд Даниэль ( 82') Сроур ХасанНассар Нассар 82' (Хайдар Мохамад ( 82') Бугиэль Омар 67' (Эль-Хельве Хилаль ( 67') Маатук Хассан 58' (Шоур Валид ( 58')
Запасные: Халил МехдиДхайни Мухаммед-АлиСабих АлиСабра МахерШайту ХассанАль-Хадж АлиЯхия Хенди
22 января. Стадион "Яссим Бин Хамад".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ливана сборная Таджикистана

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