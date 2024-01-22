Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Сборная Катара выиграла в третьем матче подряд и отправила домой китайцев

22 Января 2024 • 20:02 Комментировать
Катар
1:0
Китай

В группе А Кубка Азии завершились матчи третьего тура. Немотивированная сборная Катара, занявшая первое место, играла против китайских футболистов. Ши-Хао Вэй после отскока бил с линии вратарской, и голкипер чудом среагировал. В середине второго тайма вышедший на замену Хассан аль-Хайдос с лета пробил под правую штангу - 1:0. Китайцам очень важно было набирать очки, но отыграться не смогли. Они точно без плей-офф.

Протокол игры  
Катар1:0Китай
(1:0) Аль-Хайдос Хассан66'  
Аль-Шееб Саад 46' (Закария Салах ( 46'Аль-Хайдос Хассан 64') Аль-Рави Бассам  70'Хухи БуалемАль-Мухтар АльмахдиЮссеф Юссеф 64' (Баршам Мешаал ( 64') Аль-Браке СултанАсад АлиХатим Абделазиз 46'Машааль Мустафа 64' (Афиф Акрам ( 64') Мазид Халид Мунир  80'Алаэльдин Ахмед 46' (Габер Джассем ( 46')
Запасные: Сальман ТарекАли АлмоезВаад МохаммедАль-Ганехи Ахмед  88'Мендес ЛукасМохаммед ИсмаильФати Ахмед
Цзюнь-Лин ЯньЛиньпэн ЧжанБраунинг ТайасЧжу ЧэньцзеЛю Биньбинь 46' (Се Пэнфэй ( 46') Лю ЯнВэй Ши-Хао 67' (Лэй У ( 67') У Си 67' (Синь Сюй ( 67') Шангуань Ван 85' (Цзян Шэнлон ( 85') Линь Лянмин 75' (Тан Лонг ( 75') Жанг Юнинг
Запасные: Ван Да-ЛэйДай Вай-ЦуньЛю ДяньцзоВу ШаоконГао ТиануйЦюмин ВанЛи Лэй
22 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Китая Сборная Катара

Новости по матчу

21 Января
09:24
Прогноз на точный счёт матча Катар — Китай Кубка Азии — 22 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» решил судьбу Модрича Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании Стало известно, как долго не сможет играть Салах ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро «Барселона» потеряла ещё одного защитника из-за травмы
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Таджикистан Таджикистан
Ливан Ливан
2
1
2.75 2.95 2.70
Видео
Окончен
Катар Катар
Китай Китай
1
0
2.06 3.20 3.65
Видео
23.01.24 в 14:30
Сирия Сирия
Индия Индия
1.56 3.70 6.40
Видео
23.01.24 в 14:30
Австралия Австралия
Узбекистан Узбекистан
2.02 3.20 3.85
Видео
23.01.24 в 18:00
Гонконг Гонконг
Палестина Палестина
4.30 3.40 1.85
Видео
23.01.24 в 18:00
Иран Иран
ОАЭ ОАЭ
1.50 3.85 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
20:09 · Кубок Азии
Сборная Таджикистана вырвала победу над командой Ливана и вышла из группы
20:02 · Кубок Азии
Сборная Катара выиграла в третьем матче подряд и отправила домой китайцев
21 Января
22:39 · Кубок Азии
Сборная Кыргызстана вдевятером не смогла отобрать очки у команды Саудовской Аравии
19:36 · Кубок Азии
Сборные Омана и Таиланда провели матч без голов
20 Января
19:30 · Кубок Азии
Сборная Бахрейна на 90-й минуте вырвала победу в игре с командой Малайзии
19 Января
22:28 · Кубок Азии
Сборная Ирана пробилась в плей-офф, ожидаемо одолев соперников из Гонконга
19:34 · Кубок Азии
Гол с пенальти позволил сборной Индонезии одержать первую победу на Кубке Азии
18 Января
22:36 · Кубок Азии
Сборная ОАЭ выстояла под атаками палестинцев и возглавила группу
17:49 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев забил на Кубке Азии
16:35 · Кубок Азии
Сборная Австралии обыграла сирийцев и досрочно вышла из группы
17 Января
19:41 · Кубок Азии
Сборная Катара обыграла команду Таджикистана и досрочно выиграла группу
16:34 · Кубок Азии
Сборная Китая снова сыграла со счётом 0:0
16 Января
22:40 · Кубок Азии
Сборная Саудовской Аравии Манчини на 90+9 минуте вырвала победу в матче с командой Омана
19:30 · Кубок Азии
Сборная Таиланда уверенно переиграла соперников из Кыргызстана
15 Января
22:31 · Кубок Азии
Сборная Иордании забила 4 мяча в ворота команды Малайзии
Все новости
Рекомендуем