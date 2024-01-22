Сборная Катара выиграла в третьем матче подряд и отправила домой китайцев

В группе А Кубка Азии завершились матчи третьего тура. Немотивированная сборная Катара, занявшая первое место, играла против китайских футболистов. Ши-Хао Вэй после отскока бил с линии вратарской, и голкипер чудом среагировал. В середине второго тайма вышедший на замену Хассан аль-Хайдос с лета пробил под правую штангу - 1:0. Китайцам очень важно было набирать очки, но отыграться не смогли. Они точно без плей-офф.