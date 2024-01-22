Сборная Катара выиграла в третьем матче подряд и отправила домой китайцев

В группе А Кубка Азии завершились матчи третьего тура. Немотивированная сборная Катара, занявшая первое место, играла против китайских футболистов. Ши-Хао Вэй после отскока бил с линии вратарской, и голкипер чудом среагировал. В середине второго тайма вышедший на замену Хассан аль-Хайдос с лета пробил под правую штангу - 1:0. Китайцам очень важно было набирать очки, но отыграться не смогли. Они точно без плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Аль-Хайдос Хассан66'
Аль-Шееб Саад46' (Закария Салах (46'•Аль-Хайдос Хассан64') •Аль-Рави Бассам• 70'Хухи Буалем•Аль-Мухтар Альмахди•Юссеф Юссеф64' (Баршам Мешаал (64') •Аль-Браке Султан•Асад Али•Хатим Абделазиз46'•Машааль Мустафа64' (Афиф Акрам (64') •Мазид Халид Мунир• 80'Алаэльдин Ахмед46' (Габер Джассем (46')
Цзюнь-Лин Янь•Линьпэн Чжан•Браунинг Тайас•Чжу Чэньцзе•Лю Биньбинь46' (Се Пэнфэй (46') •Лю Ян•Вэй Ши-Хао67' (Лэй У (67') •У Си67' (Синь Сюй (67') •Шангуань Ван85' (Цзян Шэнлон (85') •Линь Лянмин75' (Тан Лонг (75') •Жанг Юнинг
22 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".
Бан пользователя