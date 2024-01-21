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Кубок Азии по футболу

Сборная Кыргызстана вдевятером не смогла отобрать очки у команды Саудовской Аравии

21 Января 2024 • 22:39 Комментировать
Кыргызстан
0:2
Саудовская Аравия
окончен

Сборная Кыргызстана имела последний реальный шанс зацепиться за плей-офф Кубка Азии. Для этого нужно было брать очки в игре с Саудовской Аравией. Айзар Акматов за фол у своей штрафной получил прямую красную карточку на девятой минуте. Мохаммед аль-Бурайк со штрафного целился в правый верхний угол, но вратарь в броске парировал. Фирас аль-Бураикан был сам перед воротами, но удар головой получился неточным. Абдуллела аль-Малки издали зарядил мяч в левую штангу, а Сауд Абдулхамид отдал мяч под удар в пустой угол Мохамеду Канно - 0:1.

В начале второго тайма Кими Мерк жестко сыграл и оставил свою команду вдевятером. После корнера Канно головой направил мяч в штангу. Салех аль-Шехри выведен на убойную позицию для удара, но пробил в защитника. Файсал аль-Гамди в итоге стал автором второго гола, когда голкипер грубо ошибся, подставив кулаки под мяч, и тот срикошетил в сетку. В концовке аравийцы упустили еще ряд моментов, и счет не изменился - 0:2.

Только чудо позволит сборной Кыргызстана выйти из группы после двух поражений с общим счетом 0:4. У Саудовской Аравии шесть очков, Таиланда - четыре, Омана - одно.

Протокол игры  
Кыргызстан0:2Саудовская Аравия
  35'Канно Мохамед (0:1)
  84'Аль-Гамди Файсал (0:2)
Токотаев ЕржанБраузман Кристиян  22'Акматов Айзар  9'Козубаев ТамирланСагынбаев Бекжан 87' (Шамурзаев Амантур ( 87') Мищенко Александр  42'Жыргалбек Кайрат 72' (Мерк Кай ( 72') Абдурахманов Одилжон 72' (Кадыржанов Адиль ( 72') Мерк Кими  52'Алыкулов Гулжигит 64' (Nurdoolot Stalbekov ( 64') Батырканов Эрнест 64' (Дуйшобеков Бахтияр ( 64')
Запасные: Мамыралиев СуйунтбекКожо ЖоэлуМусабеков ФархатАлмазбеков БекназИсламкулов МарсельАзаров Азим
Кассар Али Аль АхмедАль-Тамбакти Хассан 54' (Аль-Шехри Салех ( 54'  63') Алавжами АлиАль-Булаихи АлиАбдулхамид СаудАль-Наджи Сами 65' (Хади Радиф Абдулла ( 65') Аль-Малки Абдуллела 77' (Мухтар Али ( 77') Канно МохамедАль-Бурайк МохаммедАль-Бураикан Фирас 77' (Аль-Гамди Файсал ( 77') Аль-Давсари Салем 64' (Гариб Абдуррахман ( 64')
Запасные: Аль-Муваллада ИдАлаа Наджар РахидАль-Хайбари АбдуллаАль-Сагурк ФавазКадеш ХасанАль-Ями МохаммедАль-Салули Оун
21 января. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии сборная Кыргызстана

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Прогноз на точный счёт матча Кыргызстан — Саудовская Аравия Кубка Азии — 21 января 2024
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