Сборная Кыргызстана вдевятером не смогла отобрать очки у команды Саудовской Аравии

Сборная Кыргызстана имела последний реальный шанс зацепиться за плей-офф Кубка Азии. Для этого нужно было брать очки в игре с Саудовской Аравией. Айзар Акматов за фол у своей штрафной получил прямую красную карточку на девятой минуте. Мохаммед аль-Бурайк со штрафного целился в правый верхний угол, но вратарь в броске парировал. Фирас аль-Бураикан был сам перед воротами, но удар головой получился неточным. Абдуллела аль-Малки издали зарядил мяч в левую штангу, а Сауд Абдулхамид отдал мяч под удар в пустой угол Мохамеду Канно - 0:1.

В начале второго тайма Кими Мерк жестко сыграл и оставил свою команду вдевятером. После корнера Канно головой направил мяч в штангу. Салех аль-Шехри выведен на убойную позицию для удара, но пробил в защитника. Файсал аль-Гамди в итоге стал автором второго гола, когда голкипер грубо ошибся, подставив кулаки под мяч, и тот срикошетил в сетку. В концовке аравийцы упустили еще ряд моментов, и счет не изменился - 0:2.

Только чудо позволит сборной Кыргызстана выйти из группы после двух поражений с общим счетом 0:4. У Саудовской Аравии шесть очков, Таиланда - четыре, Омана - одно.