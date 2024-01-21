Сборные Омана и Таиланда провели матч без голов

Лидер группы F Кубка Азии, сборная Таиланда, во втором туре встретилась с Оманом. Представители юго-восточной Азии отдали инициативу противнику и почти ничего не создали. С другой стороны и Оман нанес всего пять ударов, из которых один в створ. Поэтому ничья 0:0 вряд ли должна кого-то удивить.
Команда Таиланда с 4 очками наверняка выйдет из группы, у футболистов из Саудовской Аравии три балла, Омана - один, Кыргызстана - ноль.
Протокол игры
Аль-Мухаини Ибрахим•Аль-Алави Аршад67' (Аль-Мушайфри Абдулрахман (67') •Аль-Браики Халид•Аль Хамиси Ахмед•Аль-Кааби Ахмед•Аль-Яхмади Джамиль•Аль-Саади Хариб•Фаваз Абдулла67' (Аль-Агбари Захир (67') •Аль-Яхъя Салах•Аль-Сабхи Иссам81' (Аль-Малки Омар (81') •Аль-Гассани Мухсен90' (Аль-Мушайфри Абдулла (90')
Хаммай Пативат•Микельсон Николас•Дола Элиас•Хемвибун Панса•Бунматхан Тхиратхон• 57'Чамратсами Пирадол90' (Юен Сарач (90') •Помпан Виратеп86' (Чаренраттанапиром Патхомпол (86') •Муеанта Супханат86' (Бурират Суфахан (86') •Сарачат Супачок•Пхала Бодин71' (Вонгкорн Джароенсак (71') •Джайдед Супачай
21 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".
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