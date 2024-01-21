Сборные Омана и Таиланда провели матч без голов

Лидер группы F Кубка Азии, сборная Таиланда, во втором туре встретилась с Оманом. Представители юго-восточной Азии отдали инициативу противнику и почти ничего не создали. С другой стороны и Оман нанес всего пять ударов, из которых один в створ. Поэтому ничья 0:0 вряд ли должна кого-то удивить.

Команда Таиланда с 4 очками наверняка выйдет из группы, у футболистов из Саудовской Аравии три балла, Омана - один, Кыргызстана - ноль.