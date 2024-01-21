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Кубок Азии по футболу

Сборные Омана и Таиланда провели матч без голов

21 Января 2024 • 19:36 Комментировать
Оман
0:0
Таиланд

Лидер группы F Кубка Азии, сборная Таиланда, во втором туре встретилась с Оманом. Представители юго-восточной Азии отдали инициативу противнику и почти ничего не создали. С другой стороны и Оман нанес всего пять ударов, из которых один в створ. Поэтому ничья 0:0 вряд ли должна кого-то удивить.

Команда Таиланда с 4 очками наверняка выйдет из группы, у футболистов из Саудовской Аравии три балла, Омана - один, Кыргызстана - ноль.

Протокол игры  
Оман0:0Таиланд
Аль-Мухаини ИбрахимАль-Алави Аршад 67' (Аль-Мушайфри Абдулрахман ( 67') Аль-Браики ХалидАль Хамиси АхмедАль-Кааби АхмедАль-Яхмади ДжамильАль-Саади ХарибФаваз Абдулла 67' (Аль-Агбари Захир ( 67') Аль-Яхъя СалахАль-Сабхи Иссам 81' (Аль-Малки Омар ( 81') Аль-Гассани Мухсен 90' (Аль-Мушайфри Абдулла ( 90')
Запасные: Аль-Хабаши ГанимГхеилани АбдулАль-Бусаиди АлиСалех МатазДурбейн ФахмиАль-Мушайфри МахмудАль-Равахи АхмедАль-Рашиди Файиз
Хаммай ПативатМикельсон НиколасДола ЭлиасХемвибун ПансаБунматхан Тхиратхон  57'Чамратсами Пирадол 90' (Юен Сарач ( 90') Помпан Виратеп 86' (Чаренраттанапиром Патхомпол ( 86') Муеанта Супханат 86' (Бурират Суфахан ( 86') Сарачат СупачокПхала Бодин 71' (Вонгкорн Джароенсак ( 71') Джайдед Супачай
Запасные: Пейпхимай ТирасакЧаннгом СантипхапПумчантуэк РунгратПрайсуван ДжаккапханАнуин СаранонКаман КритсадаТедсунгноен СиварукАу-Тра Пхича
21 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Омана Сборная Таиланда

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Прогноз на точный счёт матча Оман — Таиланд Кубка Азии — 21 января 2024
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ОМАН ТАИЛАНД
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