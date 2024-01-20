Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Сборная Бахрейна на 90-й минуте вырвала победу в игре с командой Малайзии

20 Января 2024 • 19:30 Комментировать
Бахрейн
1:0
Малайзия
окончен

Аутсайдеры группы Е Кубка Азии, сборные Бахрейна и Малайзии, провели матч второго тура. Номинальные хозяева были чуть острее, но все равно опасные моменты сегодня были исключением из правил. У команд получилось лишь по разу попасть в створ. Ничья 0:0 стала бы закономерным результатом противостояния, но на шестой добавленной минуте Али Мадан вырвал победу для номинальных хозяев.

После двух туров у сборных Иордании и Южной Кореи по четыре пункта, у Бахрейна - три, Малайзии - ни одного.

Протокол игры  
Бахрейн1:0Малайзия
(1:0) Мадан Али90'  
Лутфалла ЭбрахимАдель МохамедБакер СайедАль-Хаям ВалидАли Хазаа 79' (Аль-Халаси Абдулла ( 79') Аль-Хардан МохаммедМозес Джона 55' (Юсуф Абдулла ( 55') Мадан АлиАль-Асвад Камиль  45' 71' (Али Хасан ( 71') Мархун Мохамед 71' (Аль-Хумайдан Махди ( 71') Аль Хашаш Абдулла 55' (Аль-Шейх Джассим ( 55')
Запасные: Аль Хатал ИбрагимДжафер СайидАль-Экер ХуссаинАль-Вали ЭбрахимШабан МохамедБугхаммар АхмедХлайф Джасем
Хазми АхмадСаад Шахрул  52'Коолс ДионТан ДоминикДэвис Мэтью ТомасКорбин-Онг ЛаверАйман Ариф 74' (Рашид Ахьяр ( 74') Абба Сиамер  19' 46' (Инса Начо ( 46') Уилкин СтюартХалим Файсал 84' (Сумарех Мохамадоу ( 84') Жозуэ Пауло 75' (Моралес Ромель ( 75')
Запасные: Расид СафавиЛок ДарренСен-Лин БренданСафари СяхмиФазаил АфикТинг Дэниел СангЭльдстоль ДжуниорГани Азри
20 января. Стадион "Яссим Бин Хамад".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бахрейна сборная Малайзии

Новости по матчу

19 Января
11:52
Прогноз на точный счёт матча Бахрейн — Малайзия Кубка Азии — 20 января 2024
11:24
Ставка и прогноз на матч Бахрейн – Малайзия Кубка Азии – 20 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Иордания Иордания
Южная Корея Южная Корея
2
2
15.00 6.60 1.18
Видео
Окончен
Бахрейн Бахрейн
Малайзия Малайзия
1
0
1.78 3.40 4.60
Видео
21.01.24 в 17:30
Оман Оман
Таиланд Таиланд
1.97 3.35 3.80
Видео
21.01.24 в 20:30
Кыргызстан Кыргызстан
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
13.00 6.80 1.19
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
19:30 · Кубок Азии
Сборная Бахрейна на 90-й минуте вырвала победу в игре с командой Малайзии
19 Января
22:28 · Кубок Азии
Сборная Ирана пробилась в плей-офф, ожидаемо одолев соперников из Гонконга
19:34 · Кубок Азии
Гол с пенальти позволил сборной Индонезии одержать первую победу на Кубке Азии
18 Января
22:36 · Кубок Азии
Сборная ОАЭ выстояла под атаками палестинцев и возглавила группу
17:49 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев забил на Кубке Азии
16:35 · Кубок Азии
Сборная Австралии обыграла сирийцев и досрочно вышла из группы
17 Января
19:41 · Кубок Азии
Сборная Катара обыграла команду Таджикистана и досрочно выиграла группу
16:34 · Кубок Азии
Сборная Китая снова сыграла со счётом 0:0
16 Января
22:40 · Кубок Азии
Сборная Саудовской Аравии Манчини на 90+9 минуте вырвала победу в матче с командой Омана
19:30 · Кубок Азии
Сборная Таиланда уверенно переиграла соперников из Кыргызстана
15 Января
22:31 · Кубок Азии
Сборная Иордании забила 4 мяча в ворота команды Малайзии
19:33 · Кубок Азии
Сборная Ирака обыграла соперников из Индонезии благодаря странному голу
19:28 · Кубок Азии
​Манчини шокировала ситуация с отказниками в сборной Саудовской Аравии
16:59 · Кубок Азии
​Клинсманн: «Наша цель – выиграть Кубок Азии»
16:35 · Кубок Азии
Сборная Южной Кореи уверенно обыграла соперников из Бахрейна
Все новости
Рекомендуем