Сборная Бахрейна на 90-й минуте вырвала победу в игре с командой Малайзии

Аутсайдеры группы Е Кубка Азии, сборные Бахрейна и Малайзии, провели матч второго тура. Номинальные хозяева были чуть острее, но все равно опасные моменты сегодня были исключением из правил. У команд получилось лишь по разу попасть в створ. Ничья 0:0 стала бы закономерным результатом противостояния, но на шестой добавленной минуте Али Мадан вырвал победу для номинальных хозяев.

После двух туров у сборных Иордании и Южной Кореи по четыре пункта, у Бахрейна - три, Малайзии - ни одного.