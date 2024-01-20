Сборная Бахрейна на 90-й минуте вырвала победу в игре с командой Малайзии

Аутсайдеры группы Е Кубка Азии, сборные Бахрейна и Малайзии, провели матч второго тура. Номинальные хозяева были чуть острее, но все равно опасные моменты сегодня были исключением из правил. У команд получилось лишь по разу попасть в створ. Ничья 0:0 стала бы закономерным результатом противостояния, но на шестой добавленной минуте Али Мадан вырвал победу для номинальных хозяев.
После двух туров у сборных Иордании и Южной Кореи по четыре пункта, у Бахрейна - три, Малайзии - ни одного.
Протокол игры
|(1:0) Мадан Али90'
Лутфалла Эбрахим•Адель Мохамед•Бакер Сайед•Аль-Хаям Валид•Али Хазаа79' (Аль-Халаси Абдулла (79') •Аль-Хардан Мохаммед•Мозес Джона55' (Юсуф Абдулла (55') •Мадан Али•Аль-Асвад Камиль 45'71' (Али Хасан (71') •Мархун Мохамед71' (Аль-Хумайдан Махди (71') •Аль Хашаш Абдулла55' (Аль-Шейх Джассим (55')
Хазми Ахмад•Саад Шахрул• 52'Коолс Дион•Тан Доминик•Дэвис Мэтью Томас•Корбин-Онг Лавер•Айман Ариф74' (Рашид Ахьяр (74') •Абба Сиамер 19'46' (Инса Начо (46') •Уилкин Стюарт•Халим Файсал84' (Сумарех Мохамадоу (84') •Жозуэ Пауло75' (Моралес Ромель (75')
20 января. Стадион "Яссим Бин Хамад".
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