Сборная Ирана пробилась в плей-офф, ожидаемо одолев соперников из Гонконга

Во втором туре в группе С Кубка Азии играли сборные Гонконга и Ирана. Эксперты прогнозировали легкую победу номинальных гостей. Они были лучше сегодня, но тотально доминировали только в контроле мяча. Мэттью Эллиот мог открывать счет, в штрафной получил мяч, убрал голкипера и не попал по пустым воротам. В ответ Шахрияр Моганлу головой бил в борьбе в пустой угол - штанга. Мехди Гайеди проник в штрафную и несильно, но точно послал мяч в сетку. Сумбурный момент у ворот фаворита, защитник вынес мяч с ленточки, а добивание пришлось в кипера. Второй тайм был более спокойным, разве что Мехди Тареми ударом со штрафного потревожил вратаря. Рамин Резаэян в касание бил из пределов штрафной - минимальный промах.

После двух туров у сборной Ирана 6 очков и гарантированный выход из группы, у команды ОАЭ 4 балла, Палестины - 1 и у Гонконга - 0.