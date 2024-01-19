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Кубок Азии по футболу

Сборная Ирана пробилась в плей-офф, ожидаемо одолев соперников из Гонконга

19 Января 2024 • 22:28 Комментировать
Гонконг
0:1
Иран
окончен

Во втором туре в группе С Кубка Азии играли сборные Гонконга и Ирана. Эксперты прогнозировали легкую победу номинальных гостей. Они были лучше сегодня, но тотально доминировали только в контроле мяча. Мэттью Эллиот мог открывать счет, в штрафной получил мяч, убрал голкипера и не попал по пустым воротам. В ответ Шахрияр Моганлу головой бил в борьбе в пустой угол - штанга. Мехди Гайеди проник в штрафную и несильно, но точно послал мяч в сетку. Сумбурный момент у ворот фаворита, защитник вынес мяч с ленточки, а добивание пришлось в кипера. Второй тайм был более спокойным, разве что Мехди Тареми ударом со штрафного потревожил вратаря. Рамин Резаэян в касание бил из пределов штрафной - минимальный промах.

После двух туров у сборной Ирана 6 очков и гарантированный выход из группы, у команды ОАЭ 4 балла, Палестины - 1 и у Гонконга - 0.

Протокол игры  
Гонконг0:1Иран
  24'Гайеди Мехди (0:1)
Япп Хун ФайЮэ Тзе НамГербиг ОливерНуньес Вас  47'Чань Шиничи 90' (Пун Хин Пуй ( 90') Ву Чун-Минг  37' 90' (Чан Хей Инь ( 90') Тан Чун ЛокКамарго ЭвертонЧань Сю-Квань 73' (Удебулузор Майкл ( 73') Сунь Мин Хим 73' (Стефан Перейра ( 73') Эллиот Мэттью 73' (Вон Вай ( 73')
Запасные: Лам Хин ТингЦе ШонЛо Цз ЧуньЮ Джой ИньЛи Нгаи ХоиЫн ВайхимЦе Ка Вин
Бейранванд АлирезаРезаэян РаминКанаани ХоссейнХоссейни Маджид 65' (Эззатоллахи Саид ( 65') Мохаммади МиладГоддос СаманЧешми РузбехДжаханбахш Алиреза 81' (Хаджсафи Эсхан ( 81') Тареми Мехди 77' (Эбрахими Омид ( 77') Гайеди Мехди 65' (Ансарифард Карим ( 65') Моганлу Шахрияр 65' (Мохеби Мохаммад ( 65')
Запасные: Хоссейни ХоссейнГолизаде АлиНиазманд ПаямАсади РезаАзмун СердарФаллах СаманМохаррами Садех
19 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сборная Гонконга

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