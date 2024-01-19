Гол с пенальти позволил сборной Индонезии одержать первую победу на Кубке Азии

Аутсайдеры группы D Кубка Азии, сборные Вьетнама и Индонезии в равной борьбе спорили за первые очки на турнире. После подачи углового Сэнди Уолш замыкал дальнюю штангу, и голкипер чудом успел среагировать. В следующей атаке Рафаэль Стрёйк заработал пенальти. Аснави Мангкуалам с точки пробил сильно в левый угол, а кипер не угадал - 0:1. Кхуан Ван финтил в штрафной и с острого угла попал в сетку с внешней стороны. Хокки Бинтанг оказался один на один с голкипером сборной Вьетнама, но все же позволил защитнику сыграть в подкате.
В итоге первая победа сборной Индонезии, которая делит второе место с японцами. У Ирака шесть очков, Вьетнама - 0.
Протокол игры
|42'Мангкуалам Аснави (0:1)
Нгуиэн Филип•Нгуен Тхань Бинь•Вьет Ань Буи Хоанг•Фан Туан Тай•Фам Хуан Ман89' (Ву Ван Тхань (89') •Минь Тронг Во•Нгуен Тай Сон46' (Кхуат Ван Кханг (46') •Нгуиен Туан Анх•Нгуен Куанг Хай III72' (Нгуен Ван Тоан (72') •Фам Туан46' (Ле Фам Тхань Лонг (46' 83') • 90'Нгуен Ван Тунг79' (Нгуен Ван Труонг (79')
Сутариади Эрнандо Ари•Уолш Сэнди•Амат Хорди70' (Ридхо Ризки (70') •Хубнер Джастин•Мангкуалам Аснави56' (Сулаеман Витан (56') •Архан Прамата• 81'Саюри Якоб• 90'Йеннер Ивар•Маулана Эги67' (Сетьяно Адам (67') •Фердинан Марселино•Стрёйк Рафаэль68' (Бинтанг Хокки (68')
19 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".
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