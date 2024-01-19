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Кубок Азии по футболу

Гол с пенальти позволил сборной Индонезии одержать первую победу на Кубке Азии

19 Января 2024 • 19:34 Комментировать
Вьетнам
0:1
Индонезия

Аутсайдеры группы D Кубка Азии, сборные Вьетнама и Индонезии в равной борьбе спорили за первые очки на турнире. После подачи углового Сэнди Уолш замыкал дальнюю штангу, и голкипер чудом успел среагировать. В следующей атаке Рафаэль Стрёйк заработал пенальти. Аснави Мангкуалам с точки пробил сильно в левый угол, а кипер не угадал - 0:1. Кхуан Ван финтил в штрафной и с острого угла попал в сетку с внешней стороны. Хокки Бинтанг оказался один на один с голкипером сборной Вьетнама, но все же позволил защитнику сыграть в подкате.

В итоге первая победа сборной Индонезии, которая делит второе место с японцами. У Ирака шесть очков, Вьетнама - 0.

Протокол игры  
Вьетнам0:1Индонезия
  42'Мангкуалам Аснави (0:1)
Нгуиэн ФилипНгуен Тхань БиньВьет Ань Буи ХоангФан Туан ТайФам Хуан Ман 89' (Ву Ван Тхань ( 89') Минь Тронг ВоНгуен Тай Сон 46' (Кхуат Ван Кханг ( 46') Нгуиен Туан АнхНгуен Куанг Хай III 72' (Нгуен Ван Тоан ( 72') Фам Туан 46' (Ле Фам Тхань Лонг ( 46'  83'  90') Нгуен Ван Тунг 79' (Нгуен Ван Труонг ( 79')
Запасные: Нгуен Ван ВьетЧыонг Тьен АньДо Хунг ДунгЛе Нгок БаоДо Дуй МаньХо Тан ТайНгуен Динь Трие
Сутариади Эрнандо АриУолш СэндиАмат Хорди 70' (Ридхо Ризки ( 70') Хубнер ДжастинМангкуалам Аснави 56' (Сулаеман Витан ( 56') Архан Прамата  81'Саюри Якоб  90'Йеннер ИварМаулана Эги 67' (Сетьяно Адам ( 67') Фердинан МарселиноСтрёйк Рафаэль 68' (Бинтанг Хокки ( 68')
Запасные: Клок МаркЭдо Фебрианса МохаммадПрасетио ВахьюБэгготт ЭлканКамбуйа РикиАргавината НадеоРиянди МухаммадПаттинама Шейн
19 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".

 

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