Гол с пенальти позволил сборной Индонезии одержать первую победу на Кубке Азии

Аутсайдеры группы D Кубка Азии, сборные Вьетнама и Индонезии в равной борьбе спорили за первые очки на турнире. После подачи углового Сэнди Уолш замыкал дальнюю штангу, и голкипер чудом успел среагировать. В следующей атаке Рафаэль Стрёйк заработал пенальти. Аснави Мангкуалам с точки пробил сильно в левый угол, а кипер не угадал - 0:1. Кхуан Ван финтил в штрафной и с острого угла попал в сетку с внешней стороны. Хокки Бинтанг оказался один на один с голкипером сборной Вьетнама, но все же позволил защитнику сыграть в подкате.

В итоге первая победа сборной Индонезии, которая делит второе место с японцами. У Ирака шесть очков, Вьетнама - 0.