Сборная ОАЭ выстояла под атаками палестинцев и возглавила группу

Сборная ОАЭ имела шанс досрочно выйти из группы по итогу матча второго тура в группе А Кубка Азии против команды Палестины. В середине первого тайма фаворит поединка повел после удара Султана Аламири. Однако на 37-й минуте был удален Халифа Альхаммади, к тому же палестинцы получили право пробить пенальти. Тамер Сеям с точки не смог отличиться. Но на 50-й минуте счет сравнялся после автогола Бадера Абельазиза - 1:1.

Палестинцы играли агрессивнее, нанесли 16 ударов по воротам при трех попытках у соперника, подали 14 угловых и не смогли вырвать победу.

Сборная ОАЭ лидирует с 4 очками, у Ирана 3 балла, Палестины - 1 и Гонконга - 0.