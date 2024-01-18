Сборная ОАЭ выстояла под атаками палестинцев и возглавила группу

Сборная ОАЭ имела шанс досрочно выйти из группы по итогу матча второго тура в группе А Кубка Азии против команды Палестины. В середине первого тайма фаворит поединка повел после удара Султана Аламири. Однако на 37-й минуте был удален Халифа Альхаммади, к тому же палестинцы получили право пробить пенальти. Тамер Сеям с точки не смог отличиться. Но на 50-й минуте счет сравнялся после автогола Бадера Абельазиза - 1:1.
Палестинцы играли агрессивнее, нанесли 16 ударов по воротам при трех попытках у соперника, подали 14 угловых и не смогли вырвать победу.
Сборная ОАЭ лидирует с 4 очками, у Ирана 3 балла, Палестины - 1 и Гонконга - 0.
Протокол игры
|23'Аламири Султан (0:1)
|(1:1) Абельазиз Бадер50'
Хамади Рами•Аль-Батат Мусаб•Терманини Мишель•Салех Мохаммед II•Салдана Камило90' (Джонди Самер (90') •Сеям Тамер•Харуб Одай90' (Зубайда Самер (90') •Рашид Мохамед II64' (Ябер Атас (64') •Абуварда Махмуд80' (Кумбор Шихаб (80') •Даббаг Одай•Кунбар Заид80' (Батран Ислам (80')
Еиса Халид•Алдханхани Халед II65' (Султан Заед (65') •Альхаммади Халифа• 37'Абельазиз Бадер•Идрисс Абдуллах•Рамадан Абдалла66' (Аль-Балуши Али (66') •Маджид Рашид•Лима Фабио40' (Хашеми Халид (40') •Салех Али66' (Салмеен Абдулла (66') •Канедо Кайо55' (Альгассани Яхья (55') •Аламири Султан 16'
18 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".
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