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Кубок Азии по футболу

Сборная ОАЭ выстояла под атаками палестинцев и возглавила группу

18 Января 2024 • 22:36 Комментировать
Палестина
1:1
ОАЭ
окончен

Сборная ОАЭ имела шанс досрочно выйти из группы по итогу матча второго тура в группе А Кубка Азии против команды Палестины. В середине первого тайма фаворит поединка повел после удара Султана Аламири. Однако на 37-й минуте был удален Халифа Альхаммади, к тому же палестинцы получили право пробить пенальти. Тамер Сеям с точки не смог отличиться. Но на 50-й минуте счет сравнялся после автогола Бадера Абельазиза - 1:1.

Палестинцы играли агрессивнее, нанесли 16 ударов по воротам при трех попытках у соперника, подали 14 угловых и не смогли вырвать победу.

Сборная ОАЭ лидирует с 4 очками, у Ирана 3 балла, Палестины - 1 и Гонконга - 0.

Протокол игры  
Палестина1:1ОАЭ
  23'Аламири Султан (0:1)
(1:1) Абельазиз Бадер50'  
Хамади РамиАль-Батат МусабТерманини МишельСалех Мохаммед IIСалдана Камило 90' (Джонди Самер ( 90') Сеям ТамерХаруб Одай 90' (Зубайда Самер ( 90') Рашид Мохамед II 64' (Ябер Атас ( 64') Абуварда Махмуд 80' (Кумбор Шихаб ( 80') Даббаг ОдайКунбар Заид 80' (Батран Ислам ( 80')
Запасные: Хассан Алаа АлдинАбуакер НаимФирави МусаХамед ЯссерМахаджана АмидХалил МохаммедКаддура Амр
Еиса ХалидАлдханхани Халед II 65' (Султан Заед ( 65') Альхаммади Халифа  37'Абельазиз БадерИдрисс АбдуллахРамадан Абдалла 66' (Аль-Балуши Али ( 66') Маджид РашидЛима Фабио 40' (Хашеми Халид ( 40') Салех Али 66' (Салмеен Абдулла ( 66') Канедо Кайо 55' (Альгассани Яхья ( 55') Аламири Султан  16'
Запасные: Мабхут Али АхмедНадер ЯхьяДжамиль Ахмед АбдуллаАль-Зааби ТахнунАль-Маазми ХарибАли ХасифАли Хассан Хамза
18 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Оаэ Сборная Палестины

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